Elezioni amministrative: riaperti i seggi fino alle 15 anche negli 11 comuni del Pescarese chiamati al voto

Riaperti alle 7 di oggi 4 ottobre i seggi negli 11 comuni del Pescarese chiamati al voto per le elezioni amministrative 2021. Nella giornata di ieri, 3 ottobre, l'affluenza alle ore 23 in provincia di Pescara risultava in calo con il 47,66% totale che ha votato nei 72 comuni abruzzesi chiamati alle urne. Durante la precedente tornata elettorale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 66,90%. anche se in quell'occasione si votata nella sola giornata di domenica. I seggi chiuderanno alle ore 15, per poi avviare le operazioni di spoglio.

AFFLUENZA ORE 23