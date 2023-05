Elezioni amministrative 2023, urne aperte in nove comuni della provincia: il dato dell'affluenza alle ore 12

Aperte la mattina di domenica 14 maggio le urne in nove comuni della provincia per l'elezione del nuovo sindaco. Alle 12 del primo giorno di votazioni (si va avanti fino al 15 maggio) l'affluenza a voto sul territorio provinciale è stata del 14,67 per cento a fronte di un dato regionale del 15,11 per cento.

Il dato più alto si registra a Nocciano dove alle urne si è recato il 17,60 per cento degli aventi diritto. Seguono Bussi Sul Tirino con il 16,59, Loreto Aprutino con il 16,46, Cepagatti con il 15,37, Pianella con il 15,18, Pietranico e Turrivalignani dove a votare in entrambi i casi è andato il 12,42 per cento dei cittadini.

L'affluenza più bassa per ora si registra a Roccamorice (6,53 per cento). Di poco superiore il dato registrato alle 12 a San Valentino Superiore dove gli aventi diritto andati già alle urne sono l'8,24 per cento.