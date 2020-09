Elezioni: nel Pescarese affluenza in lieve calo per le comunali, referendum attorno al 50% in Abruzzo

Lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni amministrative per l'affluenza alle elezioni comunali in provincia di Pescara. Ricordiamo che i comuni chiamati alla scelta dei nuovi sindaci e consiglieri comunali nel Pescarese erano 4: Torre de Passeri, Civitaquana, Carpineto della Nora ed Elice.

L'affluenza è stata infatti del 68,41% a fronte del 70,96% delle precedenti. Per quanto riguarda il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari, invece, in Abruzzo quando sono arrivati i dati di 304 comuni su 305, l'affluenza è al 50,70%.

Nel Pescarese, per il referendum hanno votato il 46,44% degli aventi diritto.