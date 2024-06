Elezioni, la probabile composizione del nuovo consiglio comunale

Nel nuovo consiglio comunale di Pescara dovrebbero trovare posto 20 consiglieri di maggioranza e 12 di minoranza.

Tra i banchi del centrodestra dovrebbero essere così suddivisi: 8 Fratelli d'Italia, 7 Forza Italia, 2 Lega e 2 Pescara Futura e 1 Masci Sindaco per Pescara unica.

Questa la probabile suddivisione della minoranza: oltre ai candidati sindaco Carlo Costantini e Domenico Pettinari dovrebbero avere 5 consiglieri il Partito Democratico, uno la lista Carlo Costantini sindaco, una Alleanza Verdi Sinistra, una il Movimento 5 Stelle.

Di Fratelli d'Italia gli 8 eletti sono Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Gianni Santilli, Roberto Carota, Massimo Pastore, Zaira Zamparelli, Loris Mazzioli e GIuseppina D'Angelo. Potrebbero entrare con la surroga per sostituire chi verrà nominato assessore, Sabatino Andreelli, Alessandro D'Alonzo e Maria Rita Paoni Saccone.

Di Forza Italia saranno in consiglio comunale Massimiliano Pignoli, Marcello Antonelli, Valeria Toppetti, Maria Rita Carota, Claudio Croce, Eugenio Seccia e Roberto Renzetti. Pronti a subentrare Patrizia Martelli, Vittoria D'Incecco e Fabrizio Rapposelli.

Della Lega entreranno Adelchi Sulpizio e Maria Luigia Montopolino con Andrea Salvati pronto a entrare con la surroga.

Di Pescara Futura posto assicurato per Luigi Albore Mascia e Adamo Scurti. Della lista Masci Sindaco entrerà Stefano Aquilio.

Del Pd saranno in consiglio comunale Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti. Per la lista Costantini sindaco entrerà Donato Di Matteo, mentre sarà Simona Barba per Alleanza Verdi Sinistra e Paolo Sola per il Movimento 5 Stelle. Della lista Pettinari sindaco saranno nell'assise civica Massimiliano Di Pillo e Stefania D'Amico.

Ovviamente l'ufficialità sulla composizione del nuovo consiglio comunale si avrà solo tra qualche giorno.