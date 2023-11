Pubblicata la domanda per iscriversi all'albo degli scrutatori: va consegnata entro il 30 novembre

Nel 2024 l'Abruzzo tornerà alle urne per le elezioni regionali con anche le comunali che vedranno Pescara tra i comuni i cui cittadini saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione: aperta dunque l'iscrizione all'albo scrutatori. Le domande, come riportato nell'avviso pubblicato sul sito del Comune, vanno presentate come sempre entro il 30 novembre.

Possibile anche cancellarsi dall'albo facendone richiesta entro la stessa data e presentando l'apposta domanda. Sarà quindi la commissione elettorale comunale a procedere all'aggiornamento dell'albo (iscrizioni e cancellazioni) nel mese di gennaio. La domanda non ha alcun costo e va consegnata insieme a copia della carta d'identità. Il servizio di riferimento è quello elettorale (Servizio demografico, elettorale, statistica).

Il modulo di domanda può essere riempito telematicamente ma per farlo bisogna autenticarsi attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Il modulo di iscrizione è comunque scaricabile. L'iter di presentazione è disponibilie sul sito del Comune con tutti i riferimenti degli uffici per eventuali chiarimenti.

Cos'è l'albo degli scrutatori

L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (legge 08 marzo 1989, n. 95, art. 1 e 5). Compito dello scrutatore è:

assistere il presidente di seggio

apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione

identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale

compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante

vidimare la tessera elettorale

certificare che l'elettore abbia votato

redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.

I requisiti necessari per fare domanda d'iscrizione all'albo degli scrutatori:

essere cittadini italiani

essere iscritti nelle liste elettorali del Comune

avere assolto agli obblighi scolastici

Son esclusi per legge dall'iscrizione: