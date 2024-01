Il consigliere Di Pasquale (FI) al candidato sindaco Pettinari: "Ha preso Pescara per Gotham City e lui si sente Batman"

Il candidato sindaco Domenico Pettinari “scambia Pescara per Gotham City è forse è convinto di essere Batman”. Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale liquida le “camminate della legalità” che da Natale il candidato sindaco ha iniziato a Rancitelli e Villa del Fuoco, con l'ultima tenutasi la sera di martedì 16 gennaio in via Imele.

“Non si smentisce mai – commenta Di Pasquale -.L'ex pentastellato, transitato provvisoriamente a civico, ha cercato per anni le luci della ribalta presentandosi come uno sceriffetto, portando avanti battaglie che mai e poi mai potrebbe risolvere da solo, a partire dallo spaccio di droga. E mentre 'guadagna' qualche intervista, prende in giro i cittadini perbene”.

“Con una politica da avvoltoio che lascia senza parole, fa credere ai residenti di Villa del fuoco che è sufficiente una 'camminata per la legalità' per scoraggiare il malaffare, se non addirittura per sconfiggerlo, così come ha fatto già credere ai cittadini di Fontanelle che le sue passeggiate hanno messo paura a un piromane al punto da farlo desistere”, aggiunge Di Pasquale ricordando che la stessa iniziativa l'aveva promossa nel periodo in cui nel quartiere diversi erano stati gli attacchi incendiari.

“Proponendosi continuamente come esperto di sicurezza, evidentemente la sua ambizione non è quella di essere eletto sindaco ma aspira a diventare prefetto o questore pur non avendo le competenze, e con la sua 'camminata' in via Imele lancia, per l'ennesima volta, un allarme sociale che non ha motivo di esistere. È evidente che scambia Pescara per Gotham City e forse è convinto di essere Batman”, chiosa Di Pasquale.

“Mentre Pettinari cerca voti passeggiando, le forze dell’ordine continuano a monitorare le zone più a rischio, continuano a indagare e continuano ad arrestare e denunciare delinquenti, contrastando davvero quel malaffare che Pettinari 'combatte' con gli slogan mentre ammicca alle telecamere delle tv – incalza il consigliere di Forza Italia -. È avvilente che un rappresentante delle istituzioni si prenda gioco dei cittadini proprio mentre il prefetto si occupa di mettere in campo tutte le possibili iniziative per garantire la sicurezza e contrastare i furti (definendo a questo scopo un apposito protocollo di intesa)”.

“Chiedo a Pettinari di smetterla con le sceneggiate – conclude -: i pescaresi meritano rispetto così come le forze dell’ordine che hanno raggiunto e stanno raggiungendo risultati importanti e, al loro fianco, tutti gli organi, le associazioni e i cittadini perbene che hanno davvero competenza”.