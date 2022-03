Scelta dal Ministero la data per le elezioni amministrative: cinque i Comuni al voto nel Pescarese

Ufficializzate le date delle elezioni amministrative e del referendum previste nei prossimi mesi. Come riporta il deputato Stefano Ceccanti del Pd con un post su Twitter, si voerà domenica 12 giugno quando si terranno sia le elezioni amministrative nei Comuni chiamati al voto, sia le consultazioni per i referendum ammessi dalla consulta. L'eventuale secondo turno delle comunali nei comuni dove tale sistema è previsto, si terrà domencia 26 giugno. In Abruzzo i Comuni chiamati al voto sono 49, cinque dei quali nel Pescarese: si tratta di Alanno, Brittoli, Scafa, Spoltore e Villa Celiera.

Gli altri Comuni abruzzesi sono così distribuiti sul territorio: 17 comuni dell'Aquilano (L'Aquila, Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Caporciano, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Montereale, Morino, Pescasseroli, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Villavallelonga); 4 del Teramano (Crognaleto, Martinsicuro, Tortoreto, Valle Castellana) e 23 nel Chietino (Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Ortona, Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo, Torricella Peligna.