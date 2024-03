D'Amico a "Un giorno da pecora" sulle elezioni regionali: "Vincerò io con oltre il 52%"

Luciano D'Amico è convinto di vincere con oltre il 52% delle preferenze le elezioni regionali. Lo ha detto durante la partecipazione al programma radiofonico di Rai Radio 1 "Un giorno da pecora", durante il quale è stato intervistato in vista delle elezioni del 10 marzo ormai imminenti in Abruzzo.

D'Amico ha anche replicato a Marco Marsilio, presidente uscente e candidato del centrodestra, che aveva dichiarato "D'Amico domenica 10 marzo andrà a dormire presto. La nostra vittoria sarà chiara già dai primi seggi". L'ex rettore ha quindi commentato:

"Marsilio ha detto che vincerà e si saprà presto il risultato? “Non credo che sapremo il risultato prima delle 4 di mattina e vincero' io. Con quale percentuale? Non saprei, direi con più del 52%." Il candidato presidente ha poi proseguito lanciando una provocazione:

"Marsilio ha detto che lui è come la Juventus e io come il Frosinone? “Al limite mi sentirei più un Castel di Sangro che un Frosinone. Anche per questo paragone Marsilio ha dovuto scomodare una squadra del Lazio”

"Il suo sfidante ci ha detto che in caso di vittoria sarebbe disposto ad un fioretto: tagliarsi la barba in diretta. Lei farebbe lo stesso se vincesse? Si, senza nessun problema. Se dovessi vincere verrei a tagliarmi la barba in diretta da voi tra l’altro non la taglio da anni e anni.” Infine D'Amico sul permesso negato alla Schlein di entrare nell'ospedale di Popoli: "Trovo di una certa gravità che ieri Schlein non sia stata fatta entrare in un ospedale”.