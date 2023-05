Proclamati i consiglieri comunali eletti a Silvi alle ultime elezioni amminstrative

Ufficializzata anche a Silvi la lista dei consiglieri comunali eletti alle elezioni amministrative che si sono tenute il 14 e 15 maggio scorso. Nei prossimi 10 giorni ci sarà la convocazione del primo consiglio comunale da parte del consigliere più anziano durante la quale il sindaco Scordella comunicherà anche la sua nuova giunta.

Gli eletti sono:

Per Fratelli d'Italia Luciana Di Marco, Matteo Colatriano e Marco Guarnieri. Per "Noi moderati Scordella sindaco" Fabrizio Valloscura e Beta Costantini. Per la lista "Forza Italia" Alessandro Valleriani e Giuseppina Di Giovanni detta Giusy. Per la lista "Lega Salvini premier" Gianpaolo Lella e Giuseppina Vallescura. Per la lista "Si amo Silvi Scordella sindaco" Federica Cialini. Per il gruppo di liste "Silvi forte e gentile", "Silvi possibile", "Movimento 5 stelle 2030", "Pd Gentile sindaco Articolo 1" Giuseppe Gentile (candidato sindaco non proclamato eletto). Per la lista "Silvi forte e gentile" Vito Partipilo, Dario Pacchione, per la lista "Pd Gentile sindaco articolo 1" Mariagrazia Marinelli. Per la lista "Silvi possibile" Dino Cipriani. Per le liste "Silvi rinasce! Con Blasiotti sindaco", "Silvi e basta! Blasiotti sindaco" Massimo Blasiotti (candidato sindaco non proclamato eletto".