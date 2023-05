Elezioni comunali, in Abruzzo si vota in 31 centri: 9 in provincia di Pescara

Sono complessivamente 31 i Comuni al voto in Abruzzo per le elezioni comunali in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio, come ricorda l'Adnkronos.

Appuntamento con le urne per 31 Comuni (il 10,2% dei 305 Comuni).

Al voto due città, ossia Teramo e Silvi, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (ballottaggio previsto per il 28 e 29 maggio) mentre negli altri centri, il 93,5%, viene eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Solo Teramo fra i Comuni al voto è capoluogo di provincia.

In provincia di Chieti vanno alle urne Castelguidone (304 abitanti), Frisa (1.626 abitanti), Pizzoferrato (978 abitanti), Torino di Sangro (2.945 abitanti), Villa Santa Maria (1.120 abitanti). In provincia di Teramo vanno ad eleggere il sindaco i cittadini di Teramo (51.849 abitanti), Alba Adriatica (12.741 abitanti), Atri (10.064 abitanti), Castilenti (1.373 abitanti), Civitella del Tronto (4.601 abitanti), Controguerra (2.236 abitanti), Nereto (5.274 abitanti), Notaresco (6.387 abitanti), Silvi (15.388 abitanti). Nell'Aquilano si vota a Barete (617 abitanti), Bugnara (1.034 abitanti), Castellafiume (1.044 abitanti), Lucoli (872 abitanti), Massa d'Albe (1.365 abitanti), Oricola (1.251 abitanti), San Benedetto dei Marsi (3.746 abitanti), Scanno (1.723 abitanti).

In provincia di Pescara si scelgono primo cittadino e consiglio comunale a Bussi sul Tirino (2.296 abitanti), Cepagatti (10.960 abitanti), Loreto Aprutino (7.156 abitanti), Nocciano (1.725 abitanti), Pianella (8.524 abitanti), Pietranico (435 abitanti), Roccamorice (894 abitanti), San Valentino in Abruzzo Citeriore (1.858 abitanti) e Turrivalignani (790 abitanti).