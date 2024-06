Il candidato di Pescara Futura Michele Calvani si taglia un braccio durante un comizio in piazza Salotto [VIDEO]

Un'iniziativa decisamente singolare e al limite della decenza quella del candidato consigliere Michele Calvani di Pescara Futura, lista a sostegno del sindaco uscente Carlo Masci: durante una specie di comizio tenuto su una sorta di palco mobile in piazza Salotto, si è tolto la giacca, alzano le maniche della camicia e tagliato per dimostrare con il suo sangue la sua pescaresità e il fatto che sarebbe una persona integra e che dice sempre la verità. Parole cui è seguita l'illustrazione delle sue priorità per la città.

Una scena in realtà deprecabile che ha ovviamente attirato l'attenzione di alcuni curiosi con qualcuno che ha anche ripreso il momento. In una campagna elettorale sì, ci si può aspettare di tutto, anche qualche scorrettezza, ma è difficile definire quanto avvenuto nella piazza centrale della città. Ha il sapore dell'inspiegabile e dell'evitabile. Di certo non ha nulla a che fare né con la politica né con il futuro di Pescara.