Comunali Spoltore, Sinistra Civica: "Risultato straordinario, siamo la vera novità politica"

Sinistra Civica ha voluto tracciare un bilancio delle elezioni comunali di Spoltore che hanno visto la vittoria di Chiara Trulli, candidata per il centrosinistra e primo sindaco donna della città: "Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto, crediamo che sfiorare l'11% e arrivare secondi nella coalizione sia un risultato storico per la città di Spoltore", hanno detto con soddisfazione gli esponenti della lista questa mattina in conferenza stampa. E Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, ha aggiunto: "I cittadini di Spoltore premiano la nostra proposta politica e ci danno un'indicazione chiara per l'azione di governo della prossima amministrazione: massima attenzione all'ambiente e al welfare rimettendo al centro i bisogni delle persone più fragili".

Antonio Tiberio, presidente regionale dell'Arci Abruzzo, ha invece voluto sottolineare che "l'esperienza messa in campo dimostra che siamo la vera novità politica nel panorama provinciale e regionale". È stato poi il turno di Ivano Martelli, componente del coordinamento di 'Coalizione civica per Pescara', secondo il quale "rimettere al centro delle politiche per l’area metropolitana la vivibilità delle città in tutti i suoi aspetti è la strada da seguire".

Infine ha parlato Nada Giandomenico, la più votata della lista con ben duecentoquaranta preferenze: "I cittadini mi hanno premiato - è il suo pensiero - e sono a disposizione del mio territorio per lavorare e ripagare della grande fiducia dimostrata: il tema delle diseguaglianze sarà la mia stella polare, voglio rimettere al centro la persona e i suoi bisogni". Non solo: "Ambiente, diritti sociali e cura del territorio saranno alcuni dei temi di cui mi farò carico insieme alla meravigliosa squadra che si è formata durante la campagna elettorale", ha concluso la Giandomenico.