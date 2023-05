A Silvi riconfermato al primo turno il sindaco Scordella

Secondo mandato per il sindaco di Silvi Andrea Scordella, che alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio ha ottenuto la vittoria al primo turno. Scordella, sostenuto da tutta l'area di centrodestra. (Lega, Fratelli d'Italia, Noi moderati e Siamo Silvi), ha conquistato il 55,51% delle preferenze.

Al secondo posto Giuseppe Gentile candidato dell'area di centrosinistra (Pd, M5s, Silvi possibile e Silvi forte e gentile) con il 34,89% dei consensi. Al terzo posto il candidato indipendente Massimo Blasiotti con il 9,61% sostenuto dalle liste "Silvi rinasce!" e "Silvi.. e basta!". Per quanto riguarda i seggi in consiglio comunale, 10 sono andati a Scordella e 4 a Gentile oltre al seggio di Massimo Blasiotti eletto consigliere.

Scordella, nel commentare la vittoria, ha dichiarato:

"Oggi partiamo con più serenità e soprattutto partiamo con 5 anni di esperienza alle spalle con tanti progetti, alcuni esecutivi, già avviati. Penso che sia veramente una fase di sviluppo importante per un comune come Silvi che deve recuperare forse un gap di alcuni anni addietro. "La mia famiglia è qui a Silvi dal 1480 e il primo sindaco nel quadro che ho appeso nello studio dei sindaci è uno Scordella Michelangelo che è un mio avo. Dunque è un grande orgoglio essere qui a governare la mia città. La riconferma è dimostrazione che la famiglia Scordella ha sempre dato tanto alla città di Silvi e vuole continuare a farlo soprattutto nei prossimi anni e sicuramente non abbiamo fatto fare brutta figura a nessuno perché comunque i risultati ci danno ragione. Sono nato qui, ho vissuto qui, poi prima con l'università e per lavoro ho girato tutta Italia, rientrare nel mio paese, dove sono nato, da sindaco per me è stato un orgoglio immenso oggi essere riconfermato lo è ancora di più".

"Cinque anni fa, tenni il mio primo discorso da candidato a Sindaco del nostro paese, mi ricordo l’emozione di parlarvi per la prima volta guardandovi negli occhi, ancora mi trema la voce. Allora come oggi sono profondamente toccato e orgoglioso del sostegno e del caloroso supporto dimostratomi dai Silvaroli e da tutti coloro che hanno creduto nella nostra coalizione, seguendo fino alla fine il cammino che ci ha ripagato con la vittoria. Qualcuno dice "li avete doppiati" qualcuno dice "bis", ma la realtà dice che siamo diventati più forti, più fieri e tutti più orgogliosi di essere silvaroli. Abbiamo dimostrato la nostra identità di silvaroli e la nostra voce è arrivata fuori confine. Siamo riusciti a dimostrarvi che si può avere fiducia nella politica, nell’onestà portata avanti sempre e solo negli interessi della comunità. Gioiremo dei traguardi, parleremo dei nuovi progetti in cantiere. Grazie per aver permesso alla nostra Silvi di avere di più. Continuiamo insieme nella giusta direzione con progettualità e concretezza."