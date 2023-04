Elezioni comunali a Silvi, corsa a tre per diventare sindaco: i candidati e le liste per il consiglio comunale

Sono tre i candidati sindaco che si sfideranno per le elezioni comunali a Silvi del 14 e 15 maggio. Con l'ufficializzazione delle liste al consiglio comunale e i rispettivi candidati per la poltrona di primo cittadino, si è delineato il quadro delle alleanze nel comune del Teramano. Il centrosinistra, che inizialmente sembra dovesse correre diviso fra tre candidati, alla fine è arrivato ad una convergenza verso il candidato Giuseppe Gentile. Hanno deciso infatti di unirsi a Gentile nella corsa elettorale anche Vito Partipilo e Linda Di Francesco.

In corsa dunque ci saranno l'attuale primo cittadino Andrea Scordella per l'area di centrodestra, Giuseppe Gentile per l'area di centrosinistra e Massimo Blasiotti candidato indipendente, ex Movimento 5 Stelle. Per il consiglio comunale le liste in corsa sono:

CANDIDATO ANDREA SCORDELLA

Noi moderati Scordella sindaco: Fabrizio Valloscura, Betta Costantini, Bruno Valentini, Alessia Losacco, Maurizio Flagella, Fiorella Briosci, Angelomaria Corneli, Carmine Luciani, Elisabetta Castelli, Alexandra Pennarossa, Berardo Nerone, Adalgisa di Lernia, Fabio Crisante, Alessandro Forcone. Matteo Tamburro, Fabio Cicconi

Fratelli d'Italia: Matteo Colatriano, Antonio Gambacorta, Luciana Di Marco, Cesare Ammazzalupo, Michele Petraccia, Raffaele De Luca, Giuseppe Palumbi, Marco Guarnieri, Rebecca Gabriella Mariarita (detta Rebi) Gambacorta, Annalisa Perfetto, Alfonso Scordella, Matteo Di Febbo, Elena Lisca, Filomena Della Penna, Giuseppe Ferrazzano, Martina Cavaliere

Lega Salvini premier: Giampaolo Lella, Maria Cichella, Mario Trignani, Valter Varani, Giuseppina Vallescura, Patrik Margiovanni, Daniel Di Paolo, Ivan Ciampa, Gabriele Di Stefano, Luciano Mancinelli, Simone Ismael Florenzo Scordella, Joara Brioli, Daniela D’Andreagiovanni, Angela Di Giacomo, Davide Cappella, Lorena Giammarino

Forza Italia: Alessandro Valleriani, Renato Di Simone, Giuseppina (detta Giusy) Di Giovanni, Adamo Costantini, Andrea Di Censo, Ida Costantini, Gianni Di Febo, Monica Leonzi, Achille Mastrangelo, Rocco Ronca, Simona Dell’Elce, Vincenzo (detto Vincent) Astolfi, Monica D’Amario, Maria Cristina (detta Cristina) Spinosi, Andrea Berardinucci, Robertino Salemme

Si Amo Silvi Scordella sindaco: Vincenzo Caruso, Gianfranco Savini, Gennaro Di Paolo, Luca Costante, Veronica Gattone, Vincenza Maria Randazzo, Martina Oliveri, Michele Fuschi, Antonietta Di Meco, Shela Di Febo, Massimiliano Carletti, Djibril Ndour, Michele Di Rito, Enrico Trubiano, Federica Cialini, Massimo Losacco

CANDIDATO GIUSEPPE GENTILE

Silvi forte e gentile: Vito Partipilo, Alessia Costantini, Antonello Di Marino, Giovanna Binni, Domenico Pallini, Marco Montefiore, Ilenia Volpi, Giuseppe Marchetti, Daniela Allori, Gianpaolo Di Simone, Martina Di Gabriele, Angelo Di Gabriele, Alessandra Falone, Dario Pacchione, Claudia Cameli

Partito Democratico: Antonio Di Blasio, Samuele Ballarini, Paola Cichella, Marina Ciferni, Davide De Camillis, Donato De Vico, Pasquale Di Cesare, Gianni Di Febo, Valeria Di Marzio, Federica Fanì, Mariagrazia Marinelli, Valeria Piccoli, Luigi Marco Pomante, Carlo Tieri

Movimento 5 Stelle: Simona Astolfi, Roberto Spezialetti, Esterita Irollo, Dante Astolfi, Antonio Pietro Paolo Talia, Antonietta Masciangelo, Cristian Di Febo, Marco Di Francesco, Ada Dell’Elce, Donato Rulli, Sabrina Ruggieri, Maria Di Francesco, Veronica Franchi, Claudio Pagliaro

SIlvi possibile: Carmela Aquilini, Leonide Serafini, Mariagrazia Della Manna, Sara Sorgentone, Ivan Memmo, Fabrizio D’Alberto, Andrea Di Febo, Dino Cipriani, Simona Cipriani, Riccardo Nunziato, Cisse Abdoulaye, Sandra Pisciella, Marta Di Giovanni, Carmine Centorami

CANDIDATO MASSIMO BLASIOTTI

Silvi e basta! Blasiotti sindaco: Monia Assogna, Piero Cameli, Maria Cristina Candigliota, Moira Centorame, Domenico Costantini, Bruno Crisante, Romina D’Agostino, Martina Dell’Elce, Sabino Fuggetta, Francesco Giansante, Vincenzo Guaglianone, Simona Monticelli, Germana Rizzo, Paolo Serafini, Melissa Spezialetti, Vincenzo Vernisi

Silvi rinasce! Con Blasiotti sindaco: Giorgia Blasiotti, Denis Cerroni, Damiano Costantini, Ida Di Fiore, Massimiliano Florindi, Lorenzo Fuschi, Teresa Giancone, Ivo Iezzi, Erika Ledonne, Favour O.E. Owaeghianye, Andrea Pelusi, Francesca Perpetua, Rosa Pizzo (detta Monica), Mario Pompili, Attilio Spinelli, Nicolas A. Surugiu