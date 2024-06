Elezioni comunali, la diretta dello scrutinio: i risultati in tempo reale

Iniziato il conto alla rovescia per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Pescara o se sarà necessario un secondo turno di ballottaggio.

Lo scrutinio delle schede elettorali è stato avviato alle ore 14 di lunedì 10 giugno.

In corsa ci sono Carlo Costantini sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa, il sindaco uscente Carlo Masci del centrodestra e il civico Domenico Pettinari.

Oltre all'andamento dei voti per i candidati alla carica di primo cittadino, seguiremo anche l'andamento delle preferenze ai singoli partiti. Gli elettori chiamati alle urne sono stati 103.516. Le operazioni di spoglio delle schede elettorali stanno subendo un ritardo per la contestazione di alcuni voti (aggiornamento ore 15).

Ore 15:30 - Carlo Masci, candidato sindaco per il centrodestra a Pescara, è al 51,2%; Carlo Costantini, del centrosinistra e M5s, al 33,1%; Domenico Pettinari, lista civica, al 13,9%; Gianluca Fusilli, per Stati Uniti d'Europa, al 1,8%, secondo le prime proiezioni di Opinio Italia per la Rai, su un campione dell'8%, come riferisce AskaNews.

Di seguito i grafici dei voti effettivi ottenuti dai candidati sindaco e dai partiti e delle liste d'appoggio dopo lo scrutinio di 2 sezioni su 170