Il candidato sindaco Carlo Costantini (centrosinistra) presenta la sua squadra: “Mai più decisioni senza ascolto”

Sono 153 i candidati consiglieri (78 uomini e 75 donne) che sostengono il candidato sindaco Carlo Costantini scelto dal centrosinistra per sfidare il sindaco uscente del centrodestra Carlo Masci che punta al secondo mandato. Cinque liste e una partita che ora entra nel vivo con il candidato che la presentazione della sua squadra l'ha fatta in una gremita piazza Muzii lanciando il guanto di sfida a Masci e agli altri due candidati alla corsa a Palazzo di Città: l'ex vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari con il suo progetto civico, e Gianluca Fusilli che con la lista Stati Uniti d'Europa ha optato per la corsa in solitaria staccandosi dalla coalizione guidata proprio da Costantini.

“Tutti hanno dovuto pagare un prezzo in questi cinque anni. I commercianti sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto – ha detto dal palco collocato proprio al centro della piazza il candidato sindaco -. Ma anche gli sportivi, con la chiusura delle Naiadi che oggi riaprono solo per finta; gli automobilisti, con le multe; i bambini e le famiglie, con i parchi sostituiti dal cemento; i residenti dei quartieri periferici con l’abbandono e l’emarginazione; i pescatori con le imbarcazioni incagliate”.

“Cosa faremo per non ripetere questi errori? - ha aggiunto - Ascolteremo, prima di decidere o di fare. Inseriremo nello Statuto comunale il principio della partecipazione dei cittadini e delle associazioni. Nessuna decisione sarà mai più presa senza un percorso che parta dal basso. Ascolto e condivisione diventeranno la regola. Veniamo da cinque anni difficili, ma ce li lasceremo alle spalle”.

Tra i presenti anche il consigliere regionale Luciano D'Amico che la sua sfida alle regionali l'aveva lanciata al presidente uscente Marco Marsilio che alla fine è riuscito ad incassare la vittoria e lo storico secondo mandato. In un video Costantini ha sintetizzato la sua idea di città che punta dritta alla Nuova Pescara del cui referendum fu fautore: una città che si rinnova e si connette al futuro con il “Ponte del Mare” come simbolo e metafora dell'unione e del progresso.

Al suo fianco i candidati di Alleanza Verdi Sinistra-Radici in Comune, Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Faremo Grande Pescara. Parlando dei candidati con un quasi perfetto bilanciamento tra uomini e donne, Costantini li ha definiti “portatori di esperienze umane e professionali straordinarie”, ha sottolineato il candidato sindaco.

“In queste settimane abbiamo già gettato le basi di quella che sarà la nostra idea di città. Sarà un governo che non tollererà prepotenze, ma che metterà al centro il valore dell'ascolto e della condivisione. Per fare in modo che mai più debbano rendersi necessari dei passi indietro - ha detto -, perché a pagare le scelte sbagliate sono i cittadini”, ha detto il candidato sindaco citando, tra l’altro, le vicende degli autovelox ai Colli, le multe ai semafori e il progetto di viale Marconi.

La location scelta ha portato inevitabilmente a parlare del settore food and beverage con proprio gli esercenti di piazza Muzii protagonisti in questi anni di diversi contenziosi giudiziari contro l'attuale amministrazione, l'ultimo dei quali relativo al piano di risanamento acustico di cui tanto si è discusso e si discute. “Si è alimentata una contrapposizione tra residenti ed esercenti per meri fini di speculazione politica. Un massacro - ha detto Costantini - che rischia di produrre la desertificazione commerciale. È possibile convivere rispettandosi. Con il confronto, con interventi mirati e con un vero e proprio patto tra residenti ed esercenti riusciremo a ricostruire un'alleanza che fa bene a tutti. Perché gli esercizi commerciali, non dimentichiamolo, presidiano il territorio, valorizzano gli immobili, rendono attrattiva la città".

Citando tutti i punti prioritari del suo programma, dalla mobilità e dal superamento del progetto del filobus sulla Strada parco allo stop al palazzo della Regione nell'area di risulta, dal verde, “valore imprescindibile per il benessere di tutta la città"” alle infrastrutture e alla riqualificazione delle periferie, Costantini ha ribadito l'importanza dell'ascolto e della partecipazione ed ha annunciato in tal senso eventi annuali dedicati, come gli Stati generali della mobilità urbana.

“Veniamo da cinque anni difficili, ma vi assicuro che riapriremo Pescara alla bellezza, al commercio, al turismo, ai diritti, agli anziani, alle persone con disabilità. E non sarà difficile, perché Pescara ha tutto ciò che serve per lasciarsi questi cinque anni alle spalle. E bastano due giorni, l'8 e il 9 giugno - ha concluso - per cambiarla davvero”.

Tutti i candidati delle liste a sostegno di Carlo Costantini

Lista Carlo Costantini sindaco di Pescara

Di Matteo Bartolomeo Donato detto “Donato”, Ciafardini Francesca, Colalongo Alessio, Colavincenzo Danilo, Colazzilli Manuele, Corvinelli Gina, De Bonis Filippo Maria, Del Cegno Rita, Di Federico Giorgia, Di Santo Amalia, Di Virgilio Ronci Agata, Falconio Filippo, Giammarino Gioia, Gileno Dario, Mancini Paola, Manzionna Antonella, Minoliti Oscar, Orsini Chiara, Ortoli Carmela, Rapposelli Bruno, Rosetti Paolo, Rucci Daniela, Tenerelli Fabiana, Teodoro Piernicola, Amicone Domenico, Sclocco Marinella, Villani Leondina, Campobassi Moreno Stefano, Barin Angelina, Ferri Marcello detto “Jurij”, D’Urbano Chiara e De Remigis Franco.



Lista Faremo Grande Pescara

Cetrullo Pietro Gianluigi, Agus Eugenio, Baiocchi Maria Grazia, Baldassarre Marco, Binchi Piero, Caldarelli Mattia, Delemmi Debora, Di Cesare Andrea, Di Nino Marco, D’Ottavio Alessia, Lupacchini Fiorindo, Malandra Angela, Mastromauro Annarita, Molinaro Andrea, Pellicciotta Mario, Rosa Sabino Mauro detto “Sabino”, Wolak Agnieszka Jadwika detta “Agnese”, Marano Oscar, Salvatore Daniele, Grossi Romolo, Susi Giancarlo, Pace Nino, Nori Nina, Mattioli Jennj Wendy, Pietromartire Giuseppe, Gioffrè Anna Silvia, D’Alfonso Maurizio, Gloria Ilaria, Fiucci Maria Chiara, Cellucci Pierpaolo, Gatta Daniela Maria Pia e Angelucci Antonietta.

Lista Partito Democratico

Giampietro Piero, Catalano Stefania, Di Iacovo Giovanni, Pagnanelli Francesco, Presutti Marco, Ballone Chiara, Brandimarte Stefano Alberto, Camplone Antonio, Canale Cristiano, Chenntouf Faiza Amal Safia detta “Faiza”, Ciampini Ines, D'Antonio Maria Ida, Di Marzio Benedetta, Di Nicolantonio Piera Paola, Di Pietrantonio Giacinto Giuliano, Di Stefano Michela, D'Incecco Roberta, D'Innocente Matteo, Feliciani Manuela, Grumelli Massimo, Khamas Yassen, Mastrangelo Claudio, Mattarelli Barbara, Salvatore Mattia, Perfetto Fabrizio, Poliandri Simone, Rossi Gabriella, Rullo Liliana, Sammassimo Maria Bruna detta “Bruna”, Sbaraglia Silvia, Tordone Francesca e Trabucco Ilaria.

Lista Movimento 5 Stelle

Arces Domenico, Chierchia Dario, Cicconetti Alberto, D'Alessandro Cinzia, De Vincentis Elisabetta, Di Claudio Giuseppe, Di Corcia Luigi, Di Fabio Annamaria, Di Renzo Massimo, Fazi Elda, Gus Gabriella, La Cecilia Angela, La Rovere Graziella, Madeo Carlo, Mancini Rita, Mattioni Gloria, Moca Michele, Oliveri Claudio, Perez Pirillo Andrea, Presutti Massimo, Pulcinella Antonella, Romano Marco, Salvatore Eugenia, Saraullo Cristian, Severoni Roberto, Sola Paolo e Tieri Silvia.

Lista Alleanza Verdi Sinistra-Radici Comune

Barba Simona detta “Le Pine”, Basile Francesca, Brignardello Alessia, Camplone Fabrizio, Castellucci Giuseppe detto “Paolo”, Ciampoli Marco, Coletta Veronica, Costaglione Susanna detta “Castiglione”, Covitti Valentina, D'Alonzo Matteo, D'Emilio Assunta, De Nardis Alessandra, Dell'Oglio marco, Di Ciano Enrico, Di Nicola Alberto, Di Nunzio Armando, Di Santo Nicola, Ettorre Roberto, Frattarelli Mirko, Frittelli Mario, Mancinelli Emanuele, Marinelli Lucio detto “Stube”, Mistichelli Giulia, Persico Giulia, Petrucciani Annalisa, Rolandi Fiorella, Rossi Alessandra, Rovigatti Pietro detto “Piero”, Sforzato Alessandro, Tobia Alessandra.