Comunali, Forza Italia presenta i 32 candidati: Masci apre la campagna elettorale nell'area dell'ex Ferro di Cavallo

“Una lista forte e competitiva pronta a essere la prima lista di centrodestra e a far vincere il nostro candidato sindaco Carlo Masci al primo turno”. A dichiararlo è il deputato e segretario regionale di Forza Italia Nazario Pagano presentando insieme al presidente del consiglio regionale e segretario provinciale del partito e il sindaco Carlo Masci che è esponente FI, la lista che correrà al fianco di quest'ultimo per centrare l'obiettivo del secondo mandato su Pescara alle amministrative dell'8 e il 9 giugno. La campagna elettorale la aprirà ufficialmente il 17 maggio in un luogo particolarmente simbolico per lui: l'area dove sorgeva il Ferro di Cavallo in via Tavo abbattuto durane la sua consiliatura e da sempre cavallo di battaglia del sindaco uscente. L'appuntamento è alle 18.

Quello di Sospiri che inizialmente si era detto pronto a candidarsi tra i 32 nomi non c'è, ma sono diversi i nomi di chi in questi anni ha occupato uno scranno a Palazzo di Città in giunta e in consiglio comunale. Ci sono quindi il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e l'assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota di recente entrati in Forza Italia, così come ci sono l'assessore Isabella Del Trecco, l'assessore Patrizia Martelli e l'assessore Eugenio Seccia. Tra i consiglieri uscenti troviamo quindi nella lista di Forza Italia anche l'attuale capogruppo Roberto Renzetti, Claudio Croce, Alessio Di Pasquale, Fabrizio Rapposelli e Massimiliano Pignoli entrato nel partito dopo essere uscito dall'Udc. Tra i nomi noti anche quello dell'ex questore Francesco Misiti.

“La lista dei candidati di Forza Italia è probabilmente la più forte e compatta che si ricordi a Pescara, una lista che ha tre obiettivi precisi – dice quindi Sospiri -: vincere al primo turno le elezioni con il sindaco Masci; essere la prima lista della coalizione di centrodestra; e con le straordinarie personalità che sono presenti, vogliamo essere la guida del governo di centrodestra in continuità con la precedente amministrazione, che significa però cambiare le cose che possono essere fatte meglio, rivedendo alcuni cantieri e dialogando meglio con alcune categorie”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Forza Italia si presenta con una squadra compatta, coesa, unita – aggiunge il sindaco uscente e pronto per la nuova sfida -. Una lista in cui aggiungiamo nomi nuovi e freschi agli uscenti ricandidati, cosa che accadde solo con il Carlo Pace-bis, mentre dall’altra parte sinistra e 5 stelle sono spaccati. Corriamo convinti di poter vincere al primo turno, come hanno dimostrato le recenti regionali l’Abruzzo è una delle regioni in cui Forza Italia esprime grandi consensi, grazie all’intenso lavoro svolto da Lorenzo Sospiri”.

“Si chiude una consiliatura che mi ha visto capogruppo in un momento anche difficile, ricordando i due anni di emergenza covid”, aggiunge il capogruppo uscente Renzetti ringraziando per la presenza e l’impegno tutti consiglieri uscenti, alcuni non ricandidati come Manuela Peschi e Ivo Petrelli “che con il proprio lavoro, in qualità di presidenti di commissione, hanno contribuito con tutti i colleghi Azzurri a rendere salda l’amministrazione. In cinque anni abbiamo sempre difeso in modo fermo le scelte dell’Amministrazione, dando il nostro apporto per migliorare la rotta”.

“Ovviamente ringrazio tutti i consiglieri uscenti e i componenti di giunta. Forza Italia – riprende Sospiri - è stata senza dubbio elemento di stabilità nel centrodestra, possiamo dire che gli obiettivi più prestigiosi colti dal sindaco Masci, dalla bandiera blu alle aree di risulta, dall’abbattimento del Ferro di Cavallo, alla definizione di porto, aeroporto, Ferrovia sino alla nuova politica culturale con il Festival dannunziano e al G7, portano il marchio di Forza Italia a ogni livello. Ai cittadini va ricordato l’ospedale covid, la battaglia per il Dea di secondo livello all’ospedale di Pescara”.

“Mi sono candidato tante volte, a volte abbiamo vinto, a volte abbiamo perso facendo opposizione leale, ma non ricordo di aver mai visto una lista così forte, così radicata in tutte le zone della città, così rappresentativa di tutte le componenti, mai vista così assemblata, tra professionisti di esperienza e volti nuovi, giovani o meno giovani”, torna a ribadire.

“Il coordinatore provinciale Sospiri c’ha messo cuore, competenza ed esperienza per creare la lista, puntando sul gioco di squadra che vede come guida il sindaco uscente ricandidato che è di Forza Italia – conclude quindi Pagano -: proprio il gioco di squadra sarà l’arma vincente, l’armonia, perché il senso dell’amicizia è importante in una competizione sana che deve vederci comunque rimanere uniti”.

I nomi dei 32 candidati nella lista di Forza Italia

Luca Alberti, Marcello Antonelli, Giuseppe Bruno, Maria Rita Carota, Bruno Ciuffi, Guido Colasante, Mario Crivelli, Claudio Croce, Sara D'Ambrosio, Simone D'Angelo, Lucia De Medio, Isabella Del Trecco, Donato Di Giacomo, Alessio Di Pasquale, Vittoria D'Incecco, Gabriella Faccia, Flavia Giansante, Andrea Lancia, Patrizia Martelli, Francesca Mazzara, Francesco GuglielmoMisiti, Enrica Pace, Barbara picca, Bruno Pierangelo, Massimiliano Pignoli, Roberto Renzetti, Maria Sarno, Antonina Sciacca, Eugenio Seccia e Valeria Toppetti.