Elezioni comunali a Pietranico, sono 5 i candidati sindaco in corsa per le consultazioni amministrative.

I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 14 e lunedì 15 maggio per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale.

Oltre al sindaco uscente Francesco Del Biondo (Uniti per Pietranico), i candidati alla carica di primo cittadino sono Guglielmo De Santis (L'altra Italia), Katia D'Orazio (La nuova svolta), Sandro Mascioli (Uniti per crescere) e William Giampietro (L'alternativa).

Questi i candidati della lista "Uniti per Pietranico": Ilaria Palmerini, Biagio Cordesco, Irene D'Angelo, Marko Iezzi, Alex Silvestri, Emanuele Fratelli, Cesidio Di Nicola.

I candidati della lista "L'altra Italia" sono i seguenti: Anna Martina, Francesca Merafina, Benito Massimo Izzi, Cosimo Damiano Cartelli, Maria Marcucci, Giuseppe Sciacca, Rosalba Lucido, Alessia Alviti, Anna Miniero.

Questi i componenti della lista "La nuova scelta": Giovanni Pio Di Pumpo, Lorena Lombardi, Domenico Fontana, Carmine Ciampaglione, Pierluigi Tedeschi, Alessandro Angelozzi, Mauro Serra, Erminio Tofù, Giovanni Saluppo, Andrea D'Orazio.

"Uniti per crescere" ha questi candidati: Angelo Di Pasquale, Cinzia Cortese, Franca Lucia Trulli, Laura Gabriella Crivellone, Lorenzo Masciulli, Piergiorgio Creato, Renzo Grannonio.

I candidati della lista "L'alternativa" sono: Marco Leopardi, Gabriele Spinosa, Giancarlo Di Biase, Alessandro Canzano, Enzo Marziani, Michele Ripanti, Giuseppe Giardini, Anna Rita Di Primio, Luigi Moretti, Antonio D'Onofrio.