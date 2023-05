Elezioni comunali, a Nocciano è corsa a tre fra Di Gregorio, Giordano e Savini

Elezioni comunali a Nocciano per le consultazioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale.

Tre i candidati in corsa: Maurizio Di Gregorio, Marcello Giordano e Giovanni Savini.

A sostenere Di Gregorio è la lista "Nocciano... più e meglio" con i seguenti candidati: Antonella La Rovere, Francesca Perinetti, Lorenza Valerio, Nicola Angelucci, Massmo Buccella, Samuele Cerasa, Enrico Di Crescenzo, Filippo Di Giandomenico, Mattia Giampietro e Germano Vomero.

Giordano è sostenuto dalla lista "Un'altra Nocciano" con questi candidati: Franco D'Aloisio, Emiliano Di Clemente, Paolo Di Marzio, Andrea Fagianini, Vincenzo Palumbo, Aldino Vincenzo Rasetta, Francesca Savini, Giovanna Speziale, Giovanni Veritieri, Gianfranco Verna.

"Nocciano missione comune" è la lista che sostiene Savini con i seguenti candidati: Tecla Mara Britti, Ivan Cocchini, Gabriele Cuzzi, Stefano Torquato Ferrante, Gabriella Giampietro, Selenia Giuseppina Savini, Maurizio Simone.