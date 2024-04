Massimiliano Pignoli candidato con Forza Italia alle comunali, il presidente Sospiri: "Uomo radicato nel territorio"

Massimiliano Pignoli sarà candidato con Forza Italia alle amministrative dell'8 e il 9 giugno. A ufficializzare l'ingresso nel partito dell'ormai ex capogruppo Udc è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che pure sarà impegnato nella campagna elettorale delle comunali.

Un “onore”, averlo tra le fila del partito afferma Sospiri definendo Pignoli “un amministratore di lungo corso, di grande esperienza e soprattutto un uomo che può vantare un importante radicamento sul territorio, capace di intercettare da sempre le esigenze dei cittadini e di saperle interpretare in maniera risolutiva. Per me è un piacere ufficializzare che l’amico Pignoli ha accettato la mia proposta di candidatura tra gli Azzurri, ai quali saprà dare il giusto contributo esperienziale e propositivo, sarà al governo della città con noi per i prossimi anni per aiutarci a raggiungere i futuri traguardi nell’interesse della città”, aggiunge.

“Massimiliano è un uomo di grande valore e prestigio dotato della qualità dell’ascolto del territorio, capace di arrivare al nocciolo delle questioni e di affrontarle in maniera decisa e pragmatica – continua Sospiri -. Ci siamo incontrati e confrontati molte volte, abbiamo condiviso volontà, progettualità future e obiettivi e infine ha accettato la mia proposta di candidatura tra gli Azzurri, pronto a intraprendere un cammino congiunto lungo, solido e concreto”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Ho accettato la candidatura in Forza Italia che rappresenta un percorso naturale vista la federazione nazionale tra Udc-Noi Moderati e gli Azzurri – dichiara quindi Pignoli -. Con il presidente Sospiri ho voluto innanzitutto confrontare e condividere le idee inerenti alla città che immaginiamo, in vista della fusione, e soprattutto a quei settori che più di altri tengono alta la mia sensibilità e attenzione, ovvero le famiglie, i meno abbienti, coloro che soprattutto dopo l’emergenza Covid si sono ritrovati in grandi difficoltà economiche e che ancora oggi, dopo due anni, stentano a ritrovare il proprio equilibrio”.

“E poi i ragazzi, quei giovani ai quali una volta usciti dalla scuola dobbiamo dare risposte e certezze, garanzie e sostegni nella formazione come nella costruzione di nuove professionalità. Ho trovato capacità di ascolto, spazio di espressione e di realizzazione – conclude -, ovvero l’opportunità di tradurre in fatti concreti quelle che sono le idee e le proposte, che racconteremo meglio nei prossimi giorni della campagna elettorale che sta ormai iniziando in sostegno del candidato sindaco Carlo Masci”.