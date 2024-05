Comunali, il leader della Lega Matteo Salvini al Flaiano con i candidati di Pescara e Montesilvano: tutti i nomi

Sarà all'Auditorium Flaiano il 15 maggio il leader della Lega Matteo Salvini. Un incontro nel corso del quale presenterà il suo libro “Controvento” e i candidati del partito che correranno alle amministrativo dell'8 e il 9 giugno a Pescara e Montesilvano. L'appuntamento è, come si legge nella locandina pubblicata sulla pagina Facebook della Lega Abruzzo, alle 17.30.

Depositate intanto, così come per tutte le altre, le liste del partito e resi noti i nomi dei candidi dati consiglieri alle amministrative delle due città dell'Adriatico dove uscenti sono due sindaci del centrodestra: Carlo Masci (Forza Italia) a Pescara e Ottavio De Martinis a Montesilvano.

Due figure che proprio la Lega aveva messo in dubbio, soprattutto De Martinis tanto da annunciare una corsa in solitaria con Anthony Aliano come candidato sindaco. Poi il cambio di rotta e il sostegno al candidato del centrodestra.

Al di là degli scontri e della ritrovata compattezza del centrodestra per il segretario provinciale della Lega Pescara Emanuele Evangelista i nomi che compaiono nelle liste di Pescara e Montesilvano sono quelli di “figure di grande valore, competenza e vicine alle esigenze dei cittadini. Amministratori uscenti, ma anche tanti volti nuovi nell'ottica del rinnovamento”. “Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto - aggiunge - e per questo ringrazio i coordinatori comunali di Pescara e Montesilvano, Marco Di Giacomo e Anthony Aliano, e tutti i dirigenti locali del partito. Un lavoro di squadra che ha portato a individuare le donne e gli uomini migliori, grazie ai quali la Lega ancora una volta sarà determinante nella vittoria del centrodestra”.

Per quanto riguarda la lista della Lega di Pescara diversi gli attuali amministratori in cerca di conferma nella prossima tornata elettorale. Candidati sono infatti il vicesindaco uscente AdelchiSulpizio, i due presidenti di commissione Armando Foschi e Maria Luigia Montopolino e i consiglieri comunali Andrea Salvati e Amedeo Volpe. Con loro in corsa per uno scranno a Palazzo di Città ci sono Andrea Baglioni, Virginia Bonetti, Manuela Canonico, Manuela Cinquegrana, Gianfranco Cipolla, Orietta Cipriani, Laura D’Andreagiovanni, Marida De Vita, Laisa Del Ciotto, Mirko Di Michele, Francesco Evangelista, Monia Fratini, Eliseo Marrone, Franca Montanaro, Antonio Pavone, Mario Pirani, Giuliana Polidori, Antonio Prezioso, Renato Ranieri, Martina Santuccione, Camillo Savini, Ida Sciarra, Fabio Silvestri, Osvaldo Taresco, Manuel Trave, Lorenzo Valloreia, Francesco Zampacorta

Questi invece i candidati della Lega a Montesilvano: Daniela Bottone, Alfredo Castellano, Enea D'Alonzo, Marino De Ovidiis, Ernesto De Vincentiis, Valerio Della Volpe, Corrado Di Battista, Giuseppa Di Garbo, Margaret Di Giovanni, Norma Rosa Di Pentima, Pamela Di Vincenzo, Catia Edith Falchi, Davide Innocente, Milena Innocenti, Tamara Leone, Simona Martino, Manuel Marzola, Paolo Michetti, Marianna Micolucci, Loris Nardella, Aldo Primiterra, Domenico Sciarretta, Antonio Veneruso, Maria Zito