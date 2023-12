Comunali, Costantini (Azione): "Non so cosa farò, ma la coalizione di centrosinistra è sempre stata unita"

Dai rumors è sempre stato dato come favorito per la candidatura a sindaco della coalizione di centrosinistra il consigliere comunale di Azione Carlo Costantini, ma le sue parole fanno capire che nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. "Non so cosa farà e non ho parlato per chiedere cosa faranno loro - afferma riferendosi agli altri consiglieri di minoranza -, ma arriverà il momento di parlare anche di questo".

Parole dette alla stampa a margine della conferenza stampa convocata da Pd, liste civiche, Azione e Movimento 5 Stelle per sollevare critiche al dup (documento unico di programmazione) e bilancio di previsione in discussione in consiglio comunale. La certezza, sottolinea è che la coalizione è unita e lo è sempre stata.

"Abbiamo sempre lavorato insieme in questi quattro anni e mezzo. La qualità dei miei colleghi è veramente elevata. Sono tutti professionisti, persone capaci non solo di leggere le difficoltà che attraversano la nostra comunità, ma anche con le competenze per costruire progetti e per lanciare ponti per la soluzione ai problemi. Sono molto contento di farne parte e sono convinto che ci sono le condizioni per candidarci".

Parlando della sede unica della Regione e di quel cambio rispetto al programma di governo che il centrosinistra ha denunciato laddove la giunta prevedeva la sua realizzazione nella zona ovest per poi aver deciso di concedere parte dell'area di risulta all'ente, Costantini si sbilancia: "Se perderanno come perderanno le elezioni e la sede non si farà lì".

Insomma se la riconferma di Carlo Masci sembra certa per la corsa al secondo mandato e quella di Domenico Pettinari alla guida di una grande coalizione civica ampiamente annunciata, sul candidato del centrosinistra al momento non vi sarebbe alcuna certezza.