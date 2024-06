Scatta il "totonomi" per la nuova giunta comunale e Pignoli (FI) parla chiaro: "Mi aspetto un ruolo da assessore"

Il sindaco Carlo Masci rientrerà dal Portogallo giovedì 20 giugno e da quel momento partirà il concreto ragionamento sulla composizione della nuova giunta. A non nascondere di aspettarsi un ruolo di rilievo nell'amministrazione chiamata a guidare la città per i prossimi tre anni, quelli utili a traghettarla verso la Nuova Pescara, è Massimiliano Pignoli che con i suoi 1.052 voti è stato il candidato più votato di Forza Italia e il secondo più votato nella coalizione di centrodestra. Meglio ha fatto solo Cristian Orta (Fratelli d'Italia) con 1.141 voti.

La domanda gliela facciamo diretta: “si aspetta un ruolo in giunta?”. La risposta è chiara: “cosa si aspetterebbe un cittadino di Pescara dopo il risultato ottenuto?”. Altrettanto chiara la sua posizione in merito a quali deleghe vorrebbe avere e che, precisa, sono in linea con quanto fatto in 18 anni da consigliere comunale, tanti infatti quelli che ha fin qui trascorso tra le mura di Palazzo di Città. Pignoli per sé chiede Politiche sociali, Verde e manutenzioni. Del risultato ottenuto è ovviamente soddisfatto e se non fosse stato per un malore avuto a due settimane dall'arrivo alle urne che lo hanno tenuto lontano dalla campagna elettorale, Pignoli si dice certo che sarebbe stato anche più importante. Le periferie si sono confermate la roccaforte oltre ai Colli, la sua zona, e questa era la risposta che si aspettava ed è questo il motivo per cui si aspetta l'assessorato alle Politiche sociali.

Fino a quando non ci si siederà attorno a un tavolo e non saranno prese decisioni ufficiali si gioca un po' al “totonomi”, tra chi rivendica, chi auspica e chi pazientemente attende. Quel che sembra certo è che i 9 assessorati dovrebbero essere equamente suddivisi tra Forza Italia e Fratelli d'Italia (quattro a testa) con uno destinato alla Lega. Sono diversi i riconfermati della giunta uscente con Alfredo Cremonese, assessore al commercio e i grandi eventi nei primi 5 anni del governo Masci, il più votato tra gli ex esponenti di giunta e che, non è difficile immaginare, guarda a un proseguo del cammino intrapreso. C'è l'ex vicesindaco Gianni Santilli (Fratelli d'Italia) e assessore al Verde che proprio alla carica “persa” potrebbe tornare. Ma ci sono anche Adelchi Sulpizio che ha finito la consiliatura come assessore e vicesindaco e che è stato il più votato della Lega e gli ex assessori Maria Rita Carota (Forza Italia), Luigi Albore Mascia0 (Pescara Futura) ed Eugenio Seccia (Forza Italia).

Ci abbiamo provato a far sbottonare il sindaco su come pensa di costituire la nuova squadra, ma sui nomi non si sbilancia. Parla di metodo Masci e cioè di una composizione che farà leva sui consensi avuti alle urne e sulla voglia di impegnarsi perché si formi una giunta fatta di nuovo, ma anche di continuità. Novità che si scopriranno una volta chiusi i giochi e su cui si potrebbe immaginare in un ruolo di rilievo Valeria Toppetti eletta tra le fila di Forza Italia e oltre 800 voti. Giovedì quando il sindaco rientrerà da Porto dove è impegnato a portare l'esperienza di Pescara al meeting dell'Intelligent cities challenge (Icc), inizieranno gli incontri. “Ragioneremo con i partiti in maniera serena e semplice per arrivare alla quadratura del cerchio”.