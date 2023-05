Gino Cantò rieletto sindaco a Cepagatti: "Realizzeremo le opere in programma, attenzione particolare a Piano Marino"

Parla di "un grandissimo successo" Gino Cantò, riconfermato sindaco di Cepagatti in occasione delle elezioni comunali che si sono concluse ieri.

"Cepagatti ha scelto e voluto la continuità - dice il primo cittadino a IlPescara.it - e io spero di ripagare i miei concittadini con le opere che avevamo in programma, così come promesso in campagna elettorale".

Ma non finisce qui: Cantò, infatti, auspica anche "di poter dare soddisfazione ai residenti di Piano Marino per la problematica Terna", augurandosi di poter riuscire a trovare una soluzione al nodo venutosi a creare in questi ultimi anni dopo che la società ha realizzato, proprio in quella contrada, tre stazioni di trasformazione elettrica nell'ambito dell'elettrodotto Villanova-Gissi che tante polemiche ha suscitato in passato.

Va ricordato che Terna ha ormai tutte le autorizzazioni necessarie, ma Cantò intende comunque arrivare a un epilogo positivo per tutte le parti, considerando le proteste dei residenti che lamentano un deprezzamento dei loro immobili e sollevano la questione salute. A ben guardare, per il sindaco appena rieletto questa sarà una delle sfide più difficili.