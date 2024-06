Elezioni comunali, Orta e Di Iacovo i consiglieri più votati: Toppetti prima tra le donne

È Cristian Orta di Fratelli d'Italia con 1.141 preferenze il candidato consigliere comunale più votato a Pescara nelle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Orta è arrivato primo ma subito dietro, a poca distanza, troviamo Giovanni Di Iacovo e Piero Giampietro del Pd che hanno portato a casa rispettivamente 1.101 e 1.072 voti.

Subito fuori dal podio troviamo Massimiliano Pignoli di Forza Italia con 1.052 preferenze.

Non superano per poco la soglia delle mille preferenze Francesco Pagnanelli del Pd (931), Marcello Antonelli di Forza Italia (890) e Alfredo Cremonese di Fratelli d'Italia (870). Tra gli assessori uscenti Gianni Santilli di Fratelli d'Italia raggiunge quota 837, Maria Rita Carota di Forza Italia arrriva 814, Isabella Del Trecco di Forza Italia ottiene 567 consensi, Patrizia Martelli di Forza Italia a 693, Eugenio Seccia di Forza Italia chiude a 797. Adelchi Sulpizio della Lega arriva a 669 preferenze, e Luigi Albore Mascia di Pescara Futura ottiene 642 preferenze.

Riguardo alle donne più votate, dietro a Valeria Toppetti di Forza Italia con 822 voti troviamo Maria Rita Carota con 814, Zaira Zamparelli di Fratelli d'Italia con 697, Maria Luigia Montopolino della Lega con 661, Michela Di Stefano del Pd con 657. Arriva a 525 Marinella Sclocco della lista Costantini sindaco. Simona Barba con 397 voti è prima per Alleanza Verdi Sinistra

Nella lista Stati Uniti d'Europa il più votato è stato Carmine Ciofani con 158 preferenze, in quella Pettinari Sindaco in testa troviamo Massimiliano Di Pillo con 319, Davide Traini con 173 è il primo della lista Cittadini per Pescara, Stefano Aquilio con 173 è il più votato della lista Masci sindaco, nell'Udc il primo è Roberto Iulianetti con 75 preferenze. Nella lista Costantini sindaco i più votati sono Donato Di Matteo (548) e Piernico Teodoro (511). Per la lista Faremo Grande Pescara il più votato è Andrea Di Cesare con 45 preferenze. Nel Movimento 5 Stelle il più votato è il consigliere uscente Paolo Sola con 258 voti.