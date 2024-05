Il sindaco uscente Guido Di Bartolometo in cerca del bis a Bolognano: inaugurato il comitato elettorale

Con l'inaugurazione del comitato elettorale il sindaco uscente di Bolognano Guido Di Bartolomeo ha aperto ufficialmente la campagna elettorale. Bolognano è infatti uno dei 17 Comuni della provincia di Pescara dove la cittadinanza è chiamata a rinnovare l'amministrazione (98 in tutto l'Abruzzo) nella tornata elettorale dell'8 e il 9 giugno.

“Questo territorio ha bisogno di continuità e onestà per continuare a crescere. Consegno una Bolognano migliorata e inorgoglita e un programma ancor più ricco di progetti che, ad ampio raggio, ambiscono ad accrescere sviluppo e attrattività”, ha quindi dichiarato Di Bartolomeo nel giorno in cui ha aperto il comitato elettorale e presentato dalla sua lista “Continuità e Rinnovamento”.

Parole le sue che seguono a quelle già pronunciate per tracciare un bilancio dei suoi cinque anni da sindaco di cui si è detto orgoglioso parlando di un'esperienza “impegnativa e ricca di soddisfazioni”. Scuola, politiche sociali, sicurezza, verde pubblico, decoro urbano, cultura e turismo le priorità, ha ricordato, sottolineando però anche le opere messe in cantiere nei cinque anni ormai conclusi. Di Bartolomeo ha quindi rivendicato le azioni intraprese per migliorare i servizi della scuola dal trasporto alle mense e fino ai progetti legati a sicurezza e legalità, parlando di “vero salto di qualità sul sociale” e quindi nell'assistenza dei fragili come avvenuto, ha ricordato, con l'apertura dello sportello Ecad 17 aperto proprio all'ascolto di chi vive condizioni di difficoltà, compresi i disabili e le loro famiglie, cui si aggiungono i 16 puc (progetti di pubblica utilità) attivati con 4 di questi ancora in corso. Quindi, ha detto ancora il sindaco uscente, le azioni portate avanti durante il periodo pandemico e promosse per il decoro urbano e il recupero delle aree esistenti, soprattutto quelle verdi. Quindi il sentiero Cisterna che in un'ottica di promozione del turismo sarà presto nuovamente fruibile, ha tenuto quindi a sottolineare.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Per quanto concerne le opere pubbliche sono pari a quasi 6milioni e mezzo le risorse reperite e investite tra interventi conclusi e altri in corso, continua il primo cittadino, sul fronte del risanamento idrogeologico, dell’efficientamento energetico, delle infrastrutture, la sicurezza pubblica, della digitalizzazione e dei lavori alla sede del municipio.

L'obiettivo da parte sua è dunque quello di andare avanti sulla strada tracciata. Totale sostegno nei confronti del sindaco uscente da parte del centrodestra e del suo partito con molti dei vertici locali dello stesso presenti all'inaugurazione del comitato elettorale. Tra questi i coordinatori provinciale e cittadino di Pescara, Stefano Cardelli e Roberto Carota, i consiglieri regionali Leonardo D’Addazio e Luca De Renzis, e il deputato Guerino Testa.

“Un sindaco caparbio” per Cardelli “che ha avuto la capacità di dare una visibilità incredibile a Bolognano, diventato il perno della Val Pescara, nonostante le oggettive criticità contabili-amministrative ereditate dal passato”, con Testa che parla di cinque anni nel corso dei quali Di Bartolomeo “è riuscito a rivoluzionare un comune che era ai margini della provincia di Pescara, un territorio in cui i finanziamenti regionali e nazionali non giungevano e che, invece, sono pervenuti cospicui grazie alla sua operosità. Senza dimenticare la battaglia storica che ha intrapreso per la bonifica dell’area inquinata.

I nomi dei candidati della lista “Continuità e Rinnovamento”

Adelaide Chiacchia, Beatriz Zaccagnini, Caterina La Barbera, Fabio Pierdomenico, Giovanni Ricci, Luca Di Biase, Maria Grazia D’Intino, Massimiliano Marcucci, Monica Mastrodicasa, Toni Capitanio.