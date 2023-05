Elezioni comunali 2023, lo spoglio e i risultati dei 9 comuni del Pescarese al voto

Seggi chiusi alle ore 15 di lunedì 15 maggio nei 9 comuni della provincia di Pescara nei quali gli elettori sono stati chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Parliamo di Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani.

Nessunio di questi comuni ha più di 15mila abitanti dunque sarà tutto deciso in questo unico turno di voto non essendo previsto ballottaggio: entro il pomeriggio si dovrebbe conoscere il nome dei nuovi sindaci.

L'affluenza

Per ora, in attesa dei dati definitivi, il dato certo è quello della scarsa affluenza: alle ore 15, alla chiusura dei seggi, ha votato il 61,07%% degli aventi diritto, mentre nella scorsa tornata elettorale aveva votato il 63,89%. Queste le affluenze definitive alla chiusura delle urne alle ore 15 di lunedì 15 maggio: Bussi sul Tirino (72,11%), Cepagatti (64,52%), Loreto Aprutino (63,12%), Nocciano (61,15%), Pianella (65,36%), Pietranico (50,98%), Roccamorice (27,06%), San Valentino in Abruzzo Citeriore (44,73%) e Turrivalignani (61,86%).