Elezioni comunali 2021, chiusi alle 15 i seggi: la diretta dello spoglio

Seggi chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, in 11 comuni della provincia di Pescara nei quali si è votato per la scelta del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Questi i comuni nei quali i cittadini sono stati chiamati alle urne ieri e oggi: Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Popoli, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Tocco da Casauria.

Nessuno di questi centri ha più di 15 mila abitanti e dunque già nella giornata odierna si saprà quali saranno i nuovi primi cittadini non essendo previsto il secondo turno per il ballottaggio.

Il primo risultato è quello relativo a Sant'Eufemia a Maiella dove è stato riconfermato sindaco Francesco Crivelli (Per Sant'Eufemia) con l'83,64% delle preferenze. Secondo è Mauro Di Giacomandrea con il 16,36% (Sant'Eufemia Rinasce). Nessun voto invece ottenuto da Cesare Milantoni (L'alternativa) ed Emanuele Speranza (Lista Alfa).

Ufficiale anche a Pescosansonesco la riconferma del sindaco uscente, Nunzio Di Donato (Sempre uniti per Pescosansonesco) che ottiene il 95,29% delle preferenze rispetto al 4,71% di Gianni Lupo (Nuovo Progetto).

Ore 17:41 - A Popoli, dopo 3 sezioni scrutinate su 7 è in vantaggio Mariondo Santoro (Popoli Futura) con il 53,31% su Alfredo La Capruccia con il 46,69%.

Ufficiale anche il risultato di Picciano dove è stato eletto l'unico candidato in corsa ovvero Vincenzo Catani che è stato riconfermato.

Terminato lo scrutinio delle schede anche a Serramonacesca dove sindaco è stato eletto Sebastiano Massimiano (Elabora patto per Serra) con il 53,65%. Si ferma al 46,35% Sara Mancini (Lista Civica Agorà).