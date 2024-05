Coalizione Civica con Alleanza Verdi-Sinistra italiana alle comunali per una città solidale a misura di bambino

C'è anche Coalizione Civica per Pescara nella lista Alleanza Verdi-Sinista Italiana che sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini alle comunali dell'8 e il 9 giugno.

Tra i nomi in corsa per un posto da consigliere comunale c'è infatti anche quello della presidente Alessandra Rossi con dunque la realtà civica che in questa tornata elettorale, si legge in una nota “intende dare il proprio contributo con passione, impegno e competenze al servizio della Comunità, per elaborare e praticare progetti politici per il governo della città e dell’area metropolitana di Pescara”.

L’idea fondante è "La città solidale e dei bambini dei 15 minuti" con cui Coalizione Civica era partita nel 2021. La proposta propone di progettare una città più vicina alle persone per creare benessere diffuso in ogni quartiere della città. “L’attenzione e la cura delle persone renderà la nostra città più viva, più bella, più verde, più sicura e più pulita. Coalizione Civica per Pescara – prosegue la nota - crede che la soddisfazione e l’attenzione ai bisogni crei benessere, aiuti a risolvere i conflitti, a ricomporre le differenze e a trasformare la città in un luogo ricco di libertà, armonia, pace e bellezza”.