Corsa a tre per diventare sindaco alle prossime elezioni comunali di Città Sant'Angelo

Sono 3 i candidati sindaco che si sfideranno l'8 e 9 giugno alle elezioni comunali in programma anche a Città Sant'Angelo. In corsa c'è l'attuale primo cittadino, Matteo Perazzetti con la lista Siamo Città Sant'Angelo, Ugo Di Silvestre (Visione Comune) e Stefano Seracini (Seracini sindaco).

Il sindaco Matteo Perazzetti punta sul lavoro fatto negli ultimi cinque anni dalla sua amministrazione comunale, le opere, gli interventi e tutto ciò che ha permesso al territorio angolano di crescere. L'obiettivo è quello di proseguire nel lavoro già fatto, con oltre 30 milioni di euro di investimenti già fatti e sono in via di sviluppo anche altre importanti strutture come il centro polivalente a Villa Cipressi e il terminal bus nel centro storico per rende Città Sant'Angelo un centro sempre più importanti per il futuro del territorio.

Ugo Di Silvestre, sostenuto dal centrosinistra, si candida per dare a Città Sant'Angelo la sua esperienza per la collettività: "Non si sono altri interessi personali, solo l'amore per la città dove sono nato e vivo da sempre. La nostra lista è a visione comune e ad ampio raggio, per un miglioramento e potenziamento delle capacità del comune di Città Sant'Angelo che sono ancora inespresse".

Stefano Saracini con la sua lista punta a presentare proposte e non proposte: consigliere comunale di minoranza uscente, sarà la voce dei cittadini nel consiglio comunale come nel caso di alcune questioni riguardanti via Torre Costiera, l'ampliamento dell'organico di polizia locale e il ponte Filomena Delli Castelli. Ricordiamo che i seggi saranno aperti per le elezioni comunali e le elezioni europee sabato 8 e domenica 9 giugno dalle