Elezioni comunali, sono 103.586 i pescaresi chiamati alle urne

Sono complessivamente 103.586 i pescaresi chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per scegliere il nuovo sindaco della città e per il rinnovo del consiglio comunale.

Tra di essi 494 sono nei 18enni.

I cittadini sono chiamati a scegliere tra 4 candidati sindaco e le relative liste che li sostengono: Carlo Costantini del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa, Carlo Masci del centrodestra e Domenico Pettinari sostenuto da alcune liste civiche.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Il Comune ha previsto aperture straordinarie dell'Urp (ufficio relazioni con il pubblico) per ritirare le tessere elettorali. Sono due le sedi comunali operative con aperture straordinarie per ritirare le tessere elettorali necessarie per esercitare il diritto al voto, insieme a un documento d'identità: oggi e domani sono state aumentate le ore di attività degli sportelli dell'Urp in piazza Duca d'Aosta e nel distaccamento dei Colli in via di Sotto, 2. La sede centrale sarà aperta sabato 8 dalle ore 8.30 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. L'ufficio dei Colli sarà attivo oggi dalle ore 8.30 alle 23 e domani dalle 7 alle 23.

Nelle elezioni comunali di Pescara sono 14 le liste schierate con 431 candidati al consiglio comunale, gli elettori sono 103.586 di cui 48.710 maschi e 54.876 donne. Sono 170 i seggi e 688 gli scrutatori. I comuni della provincia di Pescara dove si voterà sono Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant'Angelo, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Mocufo Pescara, Rosciano, Salle e Vicoli.