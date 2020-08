Elezioni comunali, quattro comuni al voto nel Pescarese il 20 e 21 settembre

Sono quattro i comuni della provincia di Pescara in cui i cittadini dovranno scegliere il nuovo sindaco e relativo consiglio comunale per le elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre. Si tratta di Elice, Torre de Passeri, Carpineto della Nora e Civitaquana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I comuni sono tutti al di sotto della soglia dei 15 mila abitanti, e dunque l'elezione del primo cittadino avverrà già al primo turno, senza il ballottaggio. L'unico capoluogo di provincia al voto in Abruzzo è Chieti, mentre l'altra città con più di 15 mila abitanti chiamata al voto è Avezzano. Nelle stesse date si terranno anche le elezioni regionali in sette Regioni , oltre al referendum riguardante il taglio dei parlamentari.