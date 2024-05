Lavori stradali "insensati" a Colle Breccia: l'attacco di Teodoro (Costantini sindaco) e Di Girolamo

“Strisce pedonali e segnaletica orizzontale sulle strade dissestate e perfino sulle buche. A Colle Breccia assistiamo ad un insensato sperpero di denaro pubblico. Lavori che hanno tutta l’aria di essere una banale azione da campagna elettorale”.

L'attacco all'amministrazione uscente è del candidato consigliere Piernicola Teodoro (lista civica Carlo Costantini sindaco di Pescara) e di Antonio Di Giorlamo, già presidente del consiglio provinciale, del consiglio comunale e di quartiere.

“Da tempo sollecitiamo interventi di riqualificazione delle strade della zona – aggiungono -. Tutto ciò che questa amministrazione è stata in grado di fare, però, sono dei lavori assolutamente insensati, a poche settimane dalle elezioni, per meri fini elettorali. Ai problemi delle strade si aggiungono quelli del decoro urbano: l’area, nonostante le continue richieste e sollecitazioni, è piena di rifiuti e di materiali ingombranti, che rappresentano anche un pericolo dal punto di vista della sicurezza”, affermano Teodoro e Di Girolamo.

“Come denunciamo ormai da cinque anni, per questa amministrazione esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B. Mentre il sindaco inaugura la sua campagna elettorale nel luogo in cui è stato abbattuto il Ferro di Cavallo rivendicando l’unico intervento fatto in una zona di periferia, le altre periferie della città - concludono - continuano ad essere completamente ignorate, se non prese in giro, dall’amministrazione comunale”.