Coalizione civica per le elezioni regionali sceglie di appoggiare i candidati Santroni e Martelli

Coalizione Civica sosterrà nelle prossime elezioni regionali in candidati Daniela Santroni e Ivano Martelli che sono in corsa con la lista Alleanza Verdi - Sinistra Abruzzo progressista e solidale che sostiene la candidatura di Luciano D'Amico presidente. Il movimento politico e civico ha dichiarato:

"Riteniamo che entrambi possano rappresentare i valori identitari (etica, cultura, femminismo, ambiente) della nostra Associazione in Regione Abruzzo, in un momento in cui la politica sembra aver perso di vista le azioni necessarie per far crescere il territorio, rispettando i bisogni di ogni cittadina e cittadino.

Per fare questo è necessario portare in consiglio regionale persone preparate, concrete e credibili come lo sono stati Ivano e Daniela fin dall’inizio del loro percorso politico. Appoggiarli come Coalizione civica per Pescara significa portare in Regione Abruzzo le ragioni della Pescara ecologica e solidale espressi nel nostro Statuto, tra le quali le azioni dirette alla sostenibilità ambientale e il superamento delle disuguaglianze e marginalità sociali, di povertà e di solitudine. È indubbio che le politiche regionali abbiano ripercussioni sulla vita delle città, a partire da mobilità e infrastrutture, cultura, sanità e sociale, istruzione e formazione, turismo e sport. Per questi motivi la nostra associazione ha deciso di esporsi e di appoggiare persone che possano rendere non solo Pescara ma l’intero Abruzzo luoghi ricchi di bellezza, di verde e vicini a tutte e tutti"