Elezioni Spoltore, la candidata sindaco Trulli presenta liste candidati e programma con D'Alfonso e 'Nduccio

Presentate ufficialmente le liste dei candidati consiglieri e il programma di Chiara Trulli, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Spoltore.

La tornata elettorale è in programma domenica 12 giugno.

A sostenere la candidatura della Trulli sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Insieme.

I candidati delle quattro liste sono stati presentati alla presenza del senatore Luciano D'Alfonso prima e dell'attore cabarettista 'Nduccio poi. «In Chiara Trulli scorrono competenza, serietà e spirito di servizio per la comunità», dice D'Alfonso, «per una cittadina come Spoltore che ha bisogno di questo profilo per continuare e migliorare ancora quanto di buono ha iniziato il sindaco Di Lorito».

«Provo invidia per chi vive nella bella Spoltore», aggiunge 'Nduccio al termine dell'incontro, «e per chi avrà Chiara come sindaca, al fianco della quale sarò sempre, anche con i miei spettacoli, per la sua capacità di comprendere il territorio, così ricco di storia e tradizione di qualità della vita». Chiara Trulli invece aggiunge: «Ogni angolo del territorio di Spoltore va tenuto salubre e sicuro, come la bella frazione di Santa Teresa, una nostra piccola perla. Qui, come ovunque, occorre lavorare sulla viabilità, sempre bisognosa di essere manutenuta ed efficientata, e sulla pulizia delle aree comuni, tutelate sempre meglio grazie ad una massima attenzione alla raccolta differenziata e alla cura delle aree verdi».