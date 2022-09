Elezioni politiche, comizio di Calenda nel porto turistico

Anche Carlo Calenda, leader nazionale di Azione, farà tappa a Pescara in questa campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica 25 settembre.

Calenda sarà nel porto turistico Marina di Pescara per un comizio domenica 18 settembre.

Sarà l'occasione per esporre il programma del terzo polo che vede riuniti Azione e Italia Viva e per presentare i candidati abruzzesi.

I candidati sono, nel plurinominale alla Camera: Giulio Cesare Sottanelli; Roberta Dell'Aguzzo; Riccardo Giampiero; Massimina Erasmi. All'uninominale alla Camera Collegio Pescara/Teramo: Roberto Quercia. Collegio Chieti: Gaetano Luigi Fuiano; Collegio L'Aquila/Teramo Emanuela Pistoia. Plurinominale al Senato: Camillo D'Alessandro; Nausicaa Cameli; Alfredo Chiantini. Uninominale Senato: Gianfranco Giuliante.