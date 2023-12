L'ex sindaco Marco Alessandrini al fianco di Luciano D'Amico: correrà alle regionali con una lista civica

L'ex sindaco Marco Alessandrini sarà candidato per la provincia di Pescara alle prossime elezioni regionali. Una lista civica e il pieno sostegno al candidato della grande coalizione “Abruzzo Insieme” annunciato nel corso di un incontro avuto con gli studenti della scuola Ignazio Silone e arrivata in occasione della strage di Piazza Fontana, come lui stesso sottolinea nel post con cui ufficializza la nuova sfida.

“Ritorno in campo con il non sopito entusiasmo degli inizi – scrive – convinto che ci sia bisogno di una politica dal volto umano, per riannodare i fili del più prezioso dei materiali: la fiducia”.

Di priorità e programmi ci sarà tempo per parlare, ma a IlPescara qualcosa sulla scelta di ritornare nella politica attiva la dice. “Non avevo immaginato una mia diretta scesa in campo, ma si sono verificate condizioni diverse e sono rimasto lusingato quando Luciano D'Amico mi ha fatto questa richiesta. Lo conosco da tempo, lo stimo e lo apprezzo. È un uomo di qualità e credo che con la sua candidatura si sia fatto un tentativo importante dal punto di vista politico: tante volte si dice che le opposizioni non riescono a proporre un'alternativa, questa volta tutte insieme provano a giocare una partita”.

Una partita in cui indosserà una casacca che, in realtà, ha da sempre caratterizzato il suo percorso politico e non come avvenuto in questi cinque anni. Seppur non direttamente coinvolto in ruoli amministrativi, è stato sempre presente. È avvenuto nel 2019 quanto è stato tra i fondatori del progetto “Polis 305 Spazio Civico” che vedeva tra gli aderenti anche l'ex sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani che oggi ha scelto una nuova strada decidendo il sostegno all'avversario Marco Marsilio. Una realtà continua a esistere e operare, spiega Alessandrini, con gli altri due fondatori e cioè Gianguido D'Albero, sindaco di Teramo e presidente dell'Anci Abruzzo e il consigliere regionale Americo Di Benedetto espressione del territorio aquilano, e con anche forze presenti nel chietino, sottolinea.

Cinque anni passati anche a studiare proprio l'amministrazione pubblica che lo ha visto protagonista nella veste di sindaco nei cinque anni precedenti l'attuale giunta Masci. Alla Bocconi infatti Alessandrini è “tornato a scuola” frequentando un anno di master in Managment dell'amministrazione pubblica presentando una tesi con cui ha raccontato la sua esperienza alla guida di Palazzo di Città dal titolo “Io vorrei...non vorrei...ma se vuoi. Diario di un sindaco in viaggio”.

Un “ma se vuoi” che, verrebbe da dire, ha trovato compiutezza proprio nell'annuncio della sua candidatura alle regionali. “Lo faccio con piacere. È una partita diversa da quella per sindaco”, afferma parlando di quello che chiama “elettore ignoto” e che di certo ha contribuito alla sua decisione; “Parlo di quel cittadino che ti ferma per strada e ti mostra incoraggiamento”, spiega. Una sfida tutta nuova per “una partita più ampia che si gioca in tutta la provincia. Mi metto in discussione e voglio vedere che succede e se il mio nome compare sulla scheda elettorale di una città diversa da Pescara. Le campagne elettorali sono una bella cosa”. Amministrare è fare prosa, rimarca ancora l'ex primo cittadino: “non bisogna fare voli pindarici, ma ricordare che se i bisogno sono illimitati le risorse pubbliche limitate lo sono e questo impone di fare delle scelte. Quella di dare 12 milioni al Napoli calcio è una scelta; una scelta che io non avrei fatto”.

Un progetto quello del “Patto per l'Abruzzo” che si sta cercando di replicare anche in Comune in vista delle comunali che saranno il secondo grande appuntamento per Pescara.

“Penso che si debba fare uno sforzo per contrastare una destra che io trovo tremenda. Mettersi insieme – conclude parlando della grande coalizione politica e civica per la quale ha messo a disposizione la sua candidatura – vuol dire fare passi indietro individuali per compiere quelli in avanti ritrovandosi su idee e azioni da intraprendere. In queste settimane mi sto dilettando alla stesura del programma ed è già un esercizio interessante perché ci sono tante sensibilità diverse da armonizzare. Luciano D'Amico è il regista di questa sceneggiatura”. Insomma lui ci metterà del suo così come faranno gli altri candidati e “il 10 marzo – conclude – vedremo cosa ne diranno gli abruzzesi”.