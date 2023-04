Sfida a tre a Loreto Aprutino per le elezioni comunali: i nomi dei candidati sindaco e le liste

Sarà una corsa a tre quella per la poltrona di sindaco a Loreto Aprutino, in vista delle prossime elezioni comunali. Ufficializzate, infatti, nel fine settimana scorso le liste depositate con le firme necessarie per partecipare alle amministrative del 14 e 15 maggio con i nomi delle liste, dei candidati sindaco e dei candidati al consiglio comunale.

A contendersi la carica di primo cittadino saranno Renato Mariotti (Loreto 3030), Gianluca Buccella (Loreto Conta) e Manuela Vallozza ( Impegno Comune).

I candidati al consiglio comunale per le rispettive liste sono:

Impegno Comune: Fabrizio Acciavatti, Alfredo Anzoletti, Clementino Crosta, Antonio Delle Monache, Antonella Di Martile, Stefania Di Rocco, Maria Mascioli, Valeria Mazzatenta, Mario Niccolò, Moreno Sablone, Antonella Scattolini, Gabriele Starinieri

Loreto 2030: Federico Acconciamessa, Gennaro Avagliano, Annabruna Chiavaroli, Mauro D'Amico, Antonella Di Tonno, Geraldine Ferri, Fernanda Giovanetti, Roberta Legnini, Manuel Massimi, Luca Pellegrini, Massimo Pica, Daniele Ruggieri

Loreto Conta: Maria Luisa Giovanetti, Riccardo Cerretani, Renato Ciarcelluti, Clara Pierina Monica Cocciasecca, Cristian Colarossi, Rocco D'Amico, Anna Evangelista, Sonia Grande, Alessio Pierdomenico, Roberta Bompensa, Luigi Sorrentino, Mirko Torelli.