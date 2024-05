Sono 17 i Comuni della provincia in cui si voterà: tutti i candidati sindaci alle amministrative 2024

Sono 17 i Comuni della provincia di Pescara i cui cittadini sono chiamati al voto in occasione delle amministrative dell'8 e il 9 giugno quando si voterà anche per le Europee. In tutto l'Abruzzo i comuni in cui si andrà alle urne sono 98 pari al 32,1 per cento del totale (305 quelli del territorio). Di questi 3 sono quelli con un numero inferiore a 15mila abitanti (3,1 per cento); gli altri 95 ne contano da 15mila in su (96,9 per cento).

I comuni della provincia di Pescara dove si voterà sono Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant'Angelo, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Mocufo Pescara, Rosciano, Salle e Vicoli.

I candidati alle amministrative 2024 nei 17 comuni (in ordine alfabetico) in cui si voterà

Abbateggio: in corsa ci sono il sindaco uscente Gabriele Di Pierdomenico (Uniti per Abbateggio); Patrizia LiberaleAbbateggio Cambia) e Angelo Aureli (L'Alternativa).

Bolognano: corrono per l'elezione a sindaco quello uscente Guido Di Bartolomeo (Continuità e Rinnovamento), Giovanni Pio di Pumpo (La nuova svolta) e Agapito Grossi (Scelta civica).

A Cappelle sul Tavo unico candidato è il sindaco uscente Lorenzo Ferri.

Caramanico Terme: a sfidare il sindaco uscente Luigi De Acetis che punta al secondo mandato con la lista Caramanico Terme Futura, è Franco Parone (Rinascita Caramanico Terme).

Castiglione a Casauria: tre i candidati a cominciare dal sindaco uscente Biargio Piero Petrilli (lista civic Crescere insieme); quindi Nunzio Caiano (Siamo Castiglione) e Andrea Luca Paglieta (La Nouva Scelta).

Catignano: anche qui il sindaco uscente Enrico Valentini (Memoria e Futuro) tenta il bis e dovrà vedersela con l'avversario Francesco Lattanzio (Catignano Insieme).

Città Sant'Angelo: in corsa ci sono il sindaco uscente Matteo Perazzetti (Siamo Città Sant'Angelo), Ugo Di Silvestre (Visione Comune) e Stefano Saracini (Saracini sindaco).

Corvara: a sfidarsi sono Guido Di Persio Margnella (Uniti per Corvara) e Ennio Berciga (Uniti per Crescere)

Farindola: sfida a due tra Luca Labricciosa (Fardinaola nel cuore) e Nadir Lanesi (Futuro e Rinnovamento)

Lettomanoppello: i candidati sono il sindaco uscente Simone Romano D'Alfonso (Lettomanoppello in Comune) e Paolo Di Biase (I Love Manoppello)

Montebello di Bertona: corsa a tre tra il sindaco uscente Gianfranco Macrini (Al servizio del cittadino), Fiore Donato Antonacci (Uniti per Montebello) e Antonio Di Bacco (Nuova era)

Montesilvano: sfida a due tra il sindaco uscente Ottavio De Martini sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e la lista civica Montesilvano sceglie De Martinis, e Fabrizio D'Addazio che corre con al suo fianco Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e la lista civica Fabrizio D'Addazio sindaco.

Moscufo: a sfidarsi sono Piero Di Pietro (La Nuova Moscufo) e Massimo Di Domenico (Vivi Moscufo).

Pescara: quattro i candidati a cominciare dal sindaco uscente Carlo Masci (FdI, Udc, Lega, Forza Italia, Pescara Futura, Pescara Unica). Quindi Carlo Costantini (Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e lista civica Carlo Costantini sindaco), Domenico Pettinari (Pettinari Sindaco, Cittadini per Pescara) e Gianluca Fusilli (Stati Uniti d'Europa).

Rosciano: in corsa per le amministrative ci sono il sindaco uscente Simone Palozzo (lista civica Rosciano Unita) e Isabella Fiore (Progetto Comune).

Salle: si sfidano il sindaco uscente Davide Morante (Insieme possiamo) e Maurizio Fonzo (Fare per Salle).

Vicoli: a sfidare il sindaco uscente Catia Campobasso (Uniti per Cambiare) sono Lino Budiano (Nuova era) e Antonio Riccitelli (Impegno Comune per Vicoli).