I candidati al consiglio comunale della lista "Impegno Comune" per le elezioni comunali a Loreto Aprutino

Sosterranno la candidatura a sindaco di Manuella Vallozza i candidati della lista "Impegno Comune" in corsa per le prossime elezioni comunali in programma a Loreto Aprutino il 14 e 15 maggio. Si tratta di una lista riconducibile all'area di centrosinistra, nella quale è candidato come consigliere comunale l'attuale primo cittadino loretese Gabriele Starinieri.

Ecco l'elenco dei candidati:

Fabrizio Acciavatti, Alfredo Anzoletti, Clementino Crosta, Antonio Delle Monache, Antonella Di Martile, Stefania Di Rocco, Maria Mascioli, Valeria Mazzatenta, Mario Niccolò, Moreno Sablone, Antonella Scattolini, Gabriele Starinieri