Sono 1.208.276 gli aventi diritto al voto per le elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo

Tutto pronto in Abruzzo per le elezioni regionali in programma domenica 10 marzo.

Dalla Regione Abruzzo viene ufficializzato il dato relativo agli aventi diritto al voto.

La consultazione elettorale si svolgerà dalle ore 7 alle 23.

Verrà eletto il presidente della giunta regionale e sarà rinnovato il consiglio regionale. Si vota in 305 comuni abruzzesi. Il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere.