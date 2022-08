Martino non ricandidato, scatta l'attacco a Pagano: "Spero che inizi un nuovo corso senza di lui"

L'ha presa decisamente male l'imprenditore pescarese Antonio Martino, deputato uscente di Forza Italia che non è stato ricandidato (avrebbe corso per il secondo mandato) e su Facebook attacca il coordinatore regionale Nazario Pagano, senatore azzurro e suo concittadino, a dimostrazione del fatto che i rapporti tra i due si sono ormai deteriorati.

De Martino rivolge "un in bocca al lupo a tutti i candidati di Forza Italia in Abruzzo per le prossime elezioni politiche", spiegando che sarebbe passato a "salutarli tutti" in occasione della conferenza stampa di presentazione tenutasi nel weekend, "ma non sono stato invitato, fa niente".

Quindi l'affondo: "Spero solo una cosa, che dopo le elezioni si possa archiviare la stagione Pagano e possa iniziare un nuovo corso, magari con il presidente Sospiri che, anche se spesso con visioni diverse dalle mie, è un grande lavoratore, vicino tutti i giorni alle esigenze dei cittadini. Per me è stato un onore rappresentare l'Abruzzo in parlamento, ma l'epoca dei mediocri e delle badanti non fa per me, anche a fare il leccapiedi ci vuole talento e io non ne ho. Arrivederci!".

Poi in un altro post aggiunge: "Penso che per fare politica aiuti avere dei figli, perché ti dà la possibilità di immaginare il futuro senza vivere solo un presente fatto di egoismo". E annuncia: "Nei prossimi giorni farò una conferenza stampa per chiarire la mia posizione sulle prossime elezioni".