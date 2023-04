Elezioni, si vota in nove Comuni della provincia: sconti sui biglietti chi vive in altre città o all'estero

Sono nove i Comuni della provincia di Pescara (Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino Citeriore e Turrivalignani) dove si tornerà al voto per l'elezione del nuovo sindaco il 14 e il 15 maggio e così come per tutti gli elettori del Paese anche per coloro che hanno necessità di tornare nel proprio per poter esprimere il proprio voto, sono state comunicate dal ministero dell'interno tutte le agevolazioni di viaggio applicate dagli enti o dalle società che gestiscono il trasporto.

Agevolazioni per i viaggi ferroviari

I biglietti Trenitalia potranno essere acquistati a prezzo agevolato per l'andata dal 5 maggio e per il ritorno non oltre il 25 dello stesso mese. In caso di ballottaggio (28-29 maggio) il viaggio d'andata potrà essere effettuato dal 18 maggio e quello di ritorno non oltre l'8 giugno sempre con le agevolazioni previste per usufruire delle quali andranno esibiti la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per tornare nel proprio comune ed esercitare il proprio diritto al voto (per l'andata); la tessera elettorale con l'attestazione dell'avvenuta votazione (per il ritorno). Per gli elettori residenti in Italia nel caso in cui non si possieda la tessera elettorale si potrà produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all'esterno l'agevolazione sarà possibile oltre che con l'esibizione della tessera elettorale, anche della cartolina di avviso o della dichiarazione delle autorità consolari italiane in cui si afferma che il cittadino fa ritorno nel suo Paese per le elezioni.

Le agevolazioni non sono comunque cumulabili con altre riduzioni eccetto che per i possessori di Carta Blu (Trenitalia e Trenord) che hanno comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. Con la società Italo-Nuovo trasporto viaggiatori sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Le riduzioni previste da Trenitalia è del 60 per cento per le tariffe regionali e del 70 per tutti i treni di servizio nazionale oltre che per il servizio cuccette. Riduzioni che sono applicabili per la seconda classe e per il livello di servizio standard. Per quanto riguarda la società Italo la riduzione è del 60 per cento sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo. Per quanto riguarda Trenord operante in Lombardia l'agevolazione è del 60 per cento per i biglietti regionali di seconda classe.

Agevolazioni per i viaggi in mare

Le società che le applicheranno sono la Compagnia italiana di navigazione, la Gnv, la Grimaldi Euromed, la Società di navigazione siciliana e la Nlg-Navigazione libera del Golfo. Anche in questo caso la riduzione è del 60 per cento per la sola “tariffa ordinaria”. Per gli elettori che hanno diritto alla tariffa in qualità di residenti si applicherà l'omonima tariffa ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

Agevolazioni autostradale

L'Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade trafori) hanno aderito alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”. Esenzione valida per gli elettori italiani residenti all'esterno sia per il viaggio di andata che di ritorno.

La validità dell''agevolazione avrà inizio per l'andata alle 22 del quinto giorno precedente quello delle elezioni e fino alle 22 del quinto giorno successivo alla consultazione.

Per poter usufruire dell'agevolazione bisognerà esibire all'andata la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviata dal Comune di appartenenza o l'attestazione rilasciata dal consolato della località di residenza e la tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio per il viaggio di ritorno.

Agevolazioni per l'acquisto dei biglietti aerei

L'agevolazione riguarda Ita e sarà del 40 per cento sulla tariffa del biglietto di andata e ritorno fino ad un massimo di 40 euro (escluse tasse e supplementi), ma senza l'aggiunta di altre elezioni già in vigore. Valgono le stesse modalità di esibizione dei documenti citati per poterne usufruire. I documenti di viaggio saranno validi da sette giorni antecedenti alla data della consultazione elettorale e fino ai sette giorni successivi la stessa.

Per avere tutte le informazioni dettagliate è possibile consultare il documento del ministero sul sito della prefettura di Pescara nella sezione Area II.