Elezioni amministrative 2022, nella nostra provincia 5 Comuni al voto

Sono in totale 5 i Comuni della provincia di Pescara nei quali si voterà nella prossima tornata elettorale 2022.

Le elezioni amministrative sono in programma il prossimo 12 giugno.

Nel Pescarese saranno chiamati alle urne i cittadini di Spoltore, Scafa, Alanno, Villa Celiera e Brittoli.

A Spoltore la corsa sarà a 4, i candidati sindaco sono: Pierpaolo Pace (Spoltore Protagonista; Grande Spoltore), Marco Della Torre (Forza Italia - Prima Spoltore; Fratelli d'Italia; Spoltore Libera; Udc), Chiara Trulli (Partito Democratico; Insieme; Sinistra Civica; Movimento 5 Stelle), Nelson Anzoletti (Spoltore Amica; In Comune).

A Scafa sarà invece corsa a due tra Maurizio Giancola (Scafa verso il futuro) e Giordano Di Fiore (Scafa che ci piace), così come ad Alanno e Brittoli dove a sfidarsi saranno Oscar Pezzi (Alanno continuità e rinnovamento) e Carlo Canosa (Canosa sindaco - NuovAlanno) e Gino Di Bernardo (Brittoli Domani) e Domenico Velluto (Insieme per Brittoli). Corsa solitaria invece a Villa Celiera per il sindaco uscente Domenico Vespa (La (s)volta buona).