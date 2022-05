Elezioni amministrative 2022, a Brittoli si sfidano due candidati sindaco

Sono due i candidati sindaco a Scafa che si sono presentati per le elezioni amministrative 2022 che si terranno domenica 12 giugno.

A sfidarsi per il ruolo di nuovo primo cittadino saranno Gino Di Bernardo (Brittoli domani) e Domenico Velluto (Insieme per Brittoli).

Questi i nomi dei candidati consiglieri delle due liste.

Brittoli domani: Settimio Salvatore, Paride Velluto, Federica Di Persio, Marco Nazzaro, Katia De Luca, Raffaele Marinelli, Carmine Velluto, Angela Di Persio, Mario Di Persio, Alisia Cappucci.

Insieme per Brittoli: Dino Di Sano, Fausto Martinelli, Liliana Mazzocca, Daniela De Cesaris, Riccardo Di Persio, Giuseppina Mariani, Pasquale Silvestri.