Il Partito democratico punta alla conquista di Città Sant'Angelo: un congresso cittadino in vista delle amministrative 2024

Città Sant'Angelo si prepara alle prossime amministrative e lo fa partendo da un congresso cittadino che sarà guidato da Paolo Pratense, presidente dell'assemblea del circolo angolano del Pd e dirigente regionale dei Giovani democratici e che si terrà il 21 giugno. Un congresso ricostituente, assicurano gli esponenti locali del Partito democratico, che ha preso il via con la riapertura del tesseramento “che ha visto già – sottolinea il partito in una nota - l’avvicinamento di diversi giovani e professionisti che, dopo il 26 febbraio, si sono iscritti con entusiasmo. È importante sì riattivare la discussione e l’elaborazione politica all’interno del Circolo ma è altrettanto importante aprirsi alla comunità, alla società civile, proporre e accogliere le istanze cittadini per un nuovo programma politico”.

Una rinascita, tengono a precisare, iniziata nel 2020 quando il gruppo dirigente locale è stato rinnovato a seguito della sconfitta elettorale del 2019 e che ha portato all'elezione a segretaria della giovane avvocatessa Lisa Vardini “che nonostante la situazione pandemica che ha reso la partecipazione politica difficile – sottolinea ancora il partito -, è riuscita ad avviare un percorso di ricucitura interno al partito e con gli alleati di centro sinistra con i partiti di Sinistra Italiana e Articolo 1. Con il rientro già avviato dei compagni di Articolo 1 dovrà necessariamente continuare il dialogo, come già anticipato, con gli amici e compagni di Sinistra Italiana Circolo F. Fabbiani, con i quali già da più di un anno abbiamo avviato una discussione per la ricomposizione del centrosinistra e visti i buoni riscontri, invitiamo tutte le forza politiche che si riconoscono negli ideali democratici e progressisti ad un unirsi a questo laboratorio”.

“È importante – dichiara il segretario provinciale del Partito democratico Nicola Maiale - cercare di costruire una convergenza programmatica tra le forze politiche e civiche alternative all’amministrazione Perazzetti la quale negli ultimi anni non si è curata di riportare Città Sant’Angelo al centro delle dinamiche infrastrutturali ed economiche del territorio, anche in relazione alla naturale funzione di collegamento tra la provincia pescarese e quella teramana, mentre al contrario avremmo dovuto tutti impegnarci per dare a Città Sant’Angelo un nuovo e rinnovato protagonismo, anche alla luce dei fenomeni aggregativi delle amministrazioni di Montesilvano e Pescara, impegno che come democratiche e democratici ci sentiamo di assumerci con forza a partire da questo congresso che, di fatto, apre la campagna elettorale in vista delle amministrative del 2024”.