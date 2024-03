La neo presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in Abruzzo per chiudere la campagna elettorale di D'Amico

Se sarà un piccolo tour o si fermerà in una città in particolare non lo ha detto, ma la neo presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sarà in Abruzzo per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrosinistra Luciano D'Amico.

E' stata lei stessa a confermarlo nel corso della puntata di domenica 3 marzo del programma "In mezz'ora" condotto da Monica Maggioni su RaiTre.

Alla domanda se davvero sarebbe venuta in Abruzzo la Todde ha risposto in modo affermativo annunciando che sarà qui l'8 marzo e cioè in occasione della festa della donna: "farò la chiusura della campagna elettorale e sono molto felice di poterlo fare perché io credo che bisogna usare come coalizione ogni leva possibile per cercare di mandare a casa questa destra - ha detto la presidente della Sardegna -. Lo avevo già fatto in Lombardia per Maiorino, lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l'Abruzzo".