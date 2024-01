La consigliera comunale di Spoltore Agnese Ranghelli punta alla Regione: è tra i candidati di Forza Italia

Ci sarà anche l'attuale consigliera comunale d'opposizione di Spoltore Agnese Ranghelli tra le fila di Forza Italia per la corsa alle regionali del10 marzo.

"Alla base della decisione di intraprendere questo nuovo percorso - si legge nella nota con cui ufficializza la candidatura - c'è la volontà di mettere a disposizione della collettività abruzzese la sua esperienza e competenza, capacità che derivano anche dal lungo impegno nel sociale".

"Con una lunga carriera come dirigente nazionale in una grande organizzazione e attiva nel mondo dell'associazionismo cattolico, Agnese Ranghelli ha infatti contribuito significativamente alla promozione della solidarietà e al rispetto della dignità della persona. Il suo attuale impegno come consigliera comunale a Spoltore - si legge ancora - le ha permesso di applicare questi valori quotidianamente a livello locale".

Sociologa di formazione, Ranghelli ha dedicato la sua carriera professionale a temi di sensibilità sociale, lavorando con le Acli (Associazioni cristiane dei lavoratori italiani), dove ha ricoperto il ruolo di responsabile nazionale del coordinamento Donne Acli e delle pari opportunità dal 2011 al 2021, e quello di presidente provinciale delle Acli di Pescara ed è attualmente consigliera nazionale delle Associazioni.