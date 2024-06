Europee e comunali, l'affluenza al voto alle 12 di domenica

Per quanto riguarda le consultazione europee in Abruzzo fino a ora, e cioè le 12 di domenica 9 giugno, è andato a votare il 21,14 degli aventi diritto (per la provincia di Pescara la percentuale è del 25,71 con la città capoluogo al 30,68.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative in Abruzzo ha votato il 32,90 per cento degli elettori. In provincia di Pescara la percentuale è del 29,8. A Pescara città capoluogo la percentuale dei votanti alle 12 è del 29,48, Montesilvano del 29,20 e a Città Sant'Angelo del 32,09.

Dei 17 comuni della provincia dove si vota la percentuale più alta al momento è quella di Bolognano (35,91), la più bassa quella di Corvara (11,52).

Queste quelle degli altri: Abbateggio 34,45; Cappelle sul Tavo 32,58; Caramanico Terme 25,93; Castiglione a Casauria 24,40; Catignano 34,68; Farindola 29,69; Lettomanoppello 35,25; Montebello di Bertona 34,97; Moscufo 33,07 Rosciano 29,48; Salle 21,06; Vicoli 34,23.

