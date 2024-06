Elezioni europee e comunali, l'affluenza alle ore 23 di sabato

L'affluenza alle ore 23 di sabato 8 giugno per le elezioni europee e comunali.

Per quanto riguarda le consultazioni europee in Abruzzo finora si è recato a votare il 12,71% degli aventi diritto.

In provincia di Pescara il dato dell'affluenza è stato pari al 14,69%.

Nella città di Pescara a votare è andato il 18,01% degli aventi diritto. Mentre a Montesilvano ha votato il 17.08%.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Passando alle elezioni comunali per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nei 17 Comuni del Pescarese ha espresso la propria preferenza il 17,49% degli aventi diritto, a Pescara ha votato il 17,53%, a Montesilvano il 16,65% e a Città Sant'Angelo il 19,53%. I Comuni con le affluenze più alte sono stati Abbateggio e Bolognano con il 25,48% e il 25,29%. Quello dove si è votato di meno è stato Corvara con il 5,37%.